"Eine Saison mit Höhen und Tiefen" – Volleyballerinnen der DJK Hochzoll ziehen gemischtes Fazit

Plus Vor dem letzten Spiel am Samstag in Lohhof verabschiedet sich das Drittliga-Team mit einer 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Markkleeberg von den eigenen Fans.

Von Andrea Bogenreuther

An ihre Erfolgssaison aus dem vergangenen Jahr, die sie mit der Drittliga-Meisterschaft krönten, kommen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll nicht mehr heran. In der aktuellen Spielzeit werden sie, den vielen personellen Problemen in den vergangenen Monaten geschuldet, einen Platz im gesicherten Mittelfeld einnehmen. "Wir hatten eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen", bilanzierte denn auch Trainer Fabian Gumpp im Rückblick, "wir hatten viele Ausfälle. Das soll keine Entschuldigung sein, aber das merkt man natürlich schon. Aufgrund der Umstände ist der Platz, den wir jetzt haben, ok."

Obwohl noch ein Spiel aussteht – die Auswärtspartie am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvorletzten SV Lohhof II – nahmen Team, Trainer und Betreuer das letzte Heimspiel in der Zwölf-Apostel-Halle zum Anlass, Danke zu sagen und sich von den eigenen Fans zu verabschieden. Die sorgten, unterstützt von zahlreichen Gästen des SV Ried, am Sonntagmittag beim Duell gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Neuseenland Volleys Markkleeberg für eine volle Tribüne und beste Stimmung.

