Volleyball

vor 52 Min.

Volleyballerinnen der DJK Hochzoll wollen jubeln, solange es noch geht

Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll starten am Sonntag nach der Weihnachtspause wieder in die Saison.

Plus Bei der DJK Hochzoll starten die Volleyball-Mannschaften wieder in den Punktspielbetrieb. Die Drittliga-Frauen reisen als Favorit zum Letzten Fürth.

Von Robert Götz

In Sachen Corona-Testung ist bei Sonja Meinhardt, die zusammen mit Fabian Brenner die Volleyball-Abteilung der DJK Augsburg-Hochzoll leitet, in dieser Woche noch ein zusätzlicher Aspekt hinzugekommen. Sohn Felix muss jetzt vor dem Kita-Besuch regelmäßig getestet werden. Das wird in der Familie Meinhardt zu Hause mit einem Schnelltest erledigt und das macht dem Zweijährigen jetzt keinen so großen Spaß: „Na ja, das läuft jetzt nicht so gut“, sagt die zweifache Mutter. Ihr zweiter Sohn Lukas ist jetzt drei Monate alt.

