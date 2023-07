160 Polizei-Einsätze in der Nacht: Schweres Gewitter richtete Schäden in Augsburg an

In der Nacht auf Mittwoch wütete in Augsburg und Umland ein Unwetter. Umgestürzte Bäume schränkten den Verkehr ein, Friedhöfe wurden geschlossen, die Stadt warnte.

Eine Unwetterfront zog in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über Bayern. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag bereits vor schweren Gewittern gewarnt. Tatsächlich waren auch Augsburg und die umliegenden Landkreise betroffen: 160 unwetterbedingte Einsätze verzeichnete die Polizei Schwaben Nord in der Nacht für ihr Einsatzgebiet. Grund waren hauptsächlich umgestürzte Bäume, die vielerorts auf den Straßen lagen.

Meldungen über Verletzte lagen bis Mittwochvormittag nicht vor, wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bekannt gab. Die Feuerwehr Augsburg verzeichnete zwischen 23 Uhr und 6 Uhr 87 unwetterbedingte Einsätze.

In der Nacht auf Mittwoch ist über Augsburg ein schweres Gewitter hinweggezogen. Es stürzten mehrere Bäume im Stadtgebiet um. Der öffentliche Nahverkehr kam teilweise zum Erliegen. Foto: Christoph Bruder

160 Einsätze der Polizei: Gewitter ziehen über Augsburg und Umland

Im Lauf des Mittwochvormittags gab die Stadt Augsburg bekannt, dass wegen Untersuchungen der Sturmschäden vorerst alle städtischen Friedhöfe geschlossen bleiben, am Westfriedhof wies bereits in der Früh ein entsprechendes Schild darauf hin. Das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) warnt im gesamten Stadtgebiet vor "angebrochenen und abgerissenen Ästen in Baumkronen oder angekippten Bäumen, die nicht mehr standsicher sind." Auch in den kommenden Tagen werde um erhöhte Vorsicht im Bereich hoher Bäume gebeten, da mit abgebrochenen und herabfallenden Ästen zu rechnen sei. Die Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum würden "zeitnah" beseitigt.

Im Augsburger Stadtgebiet gab es am Mittwochvormittag kaum noch Verkehrsbeeinträchtigungen. In der Nacht allerdings wirkte sich das Unwetter auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Hier eine Übersicht über die Zwischenfälle der Nacht:

In der Berliner Allee stürzte gegen 23.30 Uhr ein Baum in die Leitung der Straßenbeleuchtung. Diese musste abgeschaltet und der Baum mit der Drehleiter entfernt und anschließend am Boden zerkleinert werden. Die Straßenbeleuchtung fiel kurzzeitig aus. Bus- und Tramlinien konnten zeitweise nicht weiterfahren.

stürzte gegen 23.30 Uhr ein Baum in die Leitung der Straßenbeleuchtung. Diese musste abgeschaltet und der Baum mit der Drehleiter entfernt und anschließend am Boden zerkleinert werden. Die Straßenbeleuchtung fiel kurzzeitig aus. Bus- und Tramlinien konnten zeitweise nicht weiterfahren. In der Schackstraße landeten ebenfalls gegen 23.30 Uhr große Äste auf der Fahrbahn.

In der Reichenbergerstraße lag gegen 23.35 Uhr ein umgefallener Baum auf der Fahrbahn.

lag gegen 23.35 Uhr ein umgefallener Baum auf der Fahrbahn. In der Hirblinger Straße beschädigte ein umgestürzter Baum einen Zaun.

beschädigte ein umgestürzter Baum einen Zaun. Im Alten Heuweg stürzte ein Baum auf eine Straßenbahnoberleitung und beschädigte diese. Die Tram konnte nicht mehr weiterfahren. Die Berufsfeuerwehr Augsburg entfernte den Baum, die Stadtwerke reparierten die Oberleitung anschließend.

160 Einsätze hatte die Polizei wegen des schweren Unwetters in Augsburg. Verletzt wurde niemand. Foto: Ina Marks

Unwetter ziehen über Region Augsburg: Diese Einsätze gab es

Auf der B17 in Richtung Süden bei Königsbrunn musste gegen 23.45 Uhr ein Baum von der rechten Spur entfernt werden. Auch dort stürzten laut Polizei mehrere Bäume um.

musste gegen 23.45 Uhr ein Baum von der rechten Spur entfernt werden. Auch dort stürzten laut mehrere Bäume um. In der Jesuitengasse stürzte ein Baugerüst um, dieses konnte allerdings schnell entfernt werden.

stürzte ein Baugerüst um, dieses konnte allerdings schnell entfernt werden. In Landsberg kam es zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr.

Zusätzlich verzeichnete die Polizei 19 weitere Einsätze wegen Alarmmeldungen. Diese wurden etwa von Brandmeldeanlagen oder Einbruchalarmen ausgelöst.

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zog ein Unwetter über die Region. Dieses verlief insgesamt glimpflicher als das Gewitter in der Nacht zuvor. In Neu-Ulm richteten allerdings tischtennisballgroße Hagelkörner, die vom Himmel stürzten, Sachschäden an.