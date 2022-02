Es gibt wieder mehr Arbeitslose in der Region Augsburg

Im Januar liegt die Quote bei 3,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wird allerdings ein positiver Trend deutlich. Welche Rolle die Kurzarbeit spielt.

Im Januar gibt es im Wirtschaftsraum Augsburg exakt 15.290 Arbeitslose. Dies bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber Dezember. Dieser Zuwachs sei aber nicht ungewöhnlich, sagte Elsa Koller-Knedlik von der Agentur für Arbeit bei der Präsentation der aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Aus ihrer Sicht gebe es eine Entwicklung, die unterstreiche, dass sich die wirtschaftliche Lage in der Region in den zurückliegenden Monaten deutlich verbessert habe. Ein Wermutstropfen bleiben aber..

Elsa Koller-Knedlik verwies auf das Zahlenwerk: "Es sind 1670 Arbeitslose mehr als im Dezember in unserer Statistik gemeldet." Zum Vorjahresmonat verzeichne man weiterhin eine starke Abnahme an Arbeitslosen. "Wir haben im Januar 2022 rund 3300 Personen weniger Arbeitslose als im Januar 2021." Die Arbeitslosenquote sei von 4,8 Prozent im Januar 2021 auf jetzt 3,9 Prozent gesunken.

Viele Unternehmen sind weiter in Kurzarbeit

Wie es am Dienstag weiter hieß, bleibt die Kurzarbeit ein wesentlicher Bestandteil in der Statistik. Konkrete Zahlen werden allerdings nicht genannt, da sich die Erfassung der Daten zeitlich hinzieht. Koller-Knedlik: "Die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit lässt weiterhin die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen." Nach wie vor habe man mehr Anzeigen von Kurzarbeit als zu Vor-Corona-Zeiten. Der Anstieg der Anzeigen seit November hält weiter an. Betriebe müssen Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur beantragen, um sie genehmigt zu bekommen.

In der kalten Jahreszeit ist es nicht ungewöhnlich, dass Firmen in witterungsabhängigen Branchen weniger Personal suchen. Dies zeigt sich auf dem heimischen Arbeitsmarkt. "Rund 1000 Stellen wurden neu in der Jobbörse aufgenommen", heißt es bei der Agentur für Arbeit. Das sind 265 weniger als im Dezember. Es sind andererseits 265 mehr als im Januar 2021. Der Januar sei stets ein Monat mit einer geringeren Zahl an Stellenmeldungen. Der Bestand beträgt derzeit 6400 offene Stellen.

Im regionalen Vergleich gibt es Unterschiede. In der Stadt Augsburg liegt die Quote bei 5,5 Prozent. In den Landkreisen herrscht dagegen Vollbeschäftigung. Im Kreis Augsburg liegt die Quote bei 2,7 Prozent, in Aichach-Friedberg sogar bei 2,6 Prozent.

Lesen Sie dazu auch