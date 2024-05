Eishockey-Stürmer Pfaffengut von Schwenningen nach Frankfurt

Der 27-Jährige erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2027.

Der Eishockey-Stürmer Daniel Pfaffengut wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) von den Schwenninger Wild Wings zu den Löwen Frankfurt. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, erhält der 27-Jährige einen Dreijahresvertrag. "Ich möchte mit den Löwen etwas aufbauen und habe mich deshalb auch für einen langen Vertrag in Frankfurt entschieden", sagte der Neuzugang. Der Angreifer kam in der vergangenen Saison für Schwenningen auf 21 Treffer und 17 Vorlagen.

(dpa)