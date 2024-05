Ludwigsburg

09:51 Uhr

Tankstellen-Raub vor eineinhalb Jahre bei "Aktenzeichen XY"

Sei es wie zuletzt in Aalen, in Offenburg oder in Ulm: Immer wieder werden Tankstellen überfallen. Mit einem länger zurückliegenden Fall beschäftigt sich nun die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

Eineinhalb Jahre nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigsburg hofft die Polizei über die ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst" auf wichtige Hinweise zu den nach wie vor unbekannten Räubern. Die beiden Täter wurden bisher nicht ermittelt, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Bei dem Raub war eine Mitarbeiterin der Tankstelle schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Mitte Oktober 2022 zwei Maskierte am frühen Morgen den Verkaufsraum der Tankstelle im Ludwigsburger Osten betreten. Während einer der beiden eine damals 43-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin festhielt, nahm der andere einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Danach soll es aber zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem die Mitarbeiterin schwer verletzt wurde - vermutlich mit einem Messer, das einer der Täter dabei hatte. (dpa)

