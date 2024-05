Trainer

Hoeneß über Bayern-Gerüchte: "Es hat sich nichts geändert"

Der Coach des VfB hält daran fest, in Stuttgart zu bleiben. Mit den Schwaben tritt er in der kommenden Saison in der Champions League an, vorher geht es am Samstag gegen Bayern München in der Liga.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart möchte sich nicht zu einem möglichen Engagement beim FC Bayern München äußern. "Es hat sich nichts geändert", sagte der Coach des schwäbischen Bundesliga-Dritten am Donnerstag. Wenige Stunden zuvor hatte der Österreichische Fußball-Bund mitgeteilt, dass der vom Rekordmeister kontaktierte Ralf Rangnick den Club im Sommer nicht übernehmen und stattdessen weiter die Nationalmannschaft betreuen wird. Hoeneß verwies vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Münchner darauf, dass er sich schon nach dem Spiel bei Werder Bremen zu dem Gerücht geäußert habe. Damals hatte der 41-Jährige erklärt: "Sie können ganz fest davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr auch Trainer des VfB Stuttgart sein werde. Wenn ich die Idee gehabt hätte zu wechseln, dann hätte ich sicherlich meinen Vertrag nicht verlängert." Sein neues Arbeitspapier ist bis 2027 gültig. Warum sich die Bayern-Verantwortlichen bei der Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel so schwertun, vermag Hoeneß nicht zu beurteilen. "Ich werde mich dazu nicht äußern. Das gehört sich auch nicht", sagte der Trainer, der mit dem VfB in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein wird. "Das ist ein außergewöhnlicher Club, deswegen muss man die Dinge immer individuell betrachten. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Bayern da eine sehr gute Lösung finden werden." Kader FC Bayern München

