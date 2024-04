Mann wird von Lastwagen überrollt und stirbt: A8 gesperrt

Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 8 nahe Gruibingen (Kreis Göppingen) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben.

Die A8 wurde am Dienstagmorgen zwischen Aichelberg und Merklingen in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor waren in Fahrtrichtung Stuttgart nahe Gruibingen zwei Autos zusammengestoßen. Der Hergang war zunächst unklar. Ein Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wenige Minuten später geriet ein mutmaßlicher Beteiligter des Unfalls zu Fuß auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem Lastwagen überrollt. Der Mann starb an der Unfallstelle.

(dpa)