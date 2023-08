Pilot hängt mit Ultraleichtflugzeug fünf Meter hoch im Baum

Ein 62-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug in der Nähe von Blaubeuren bei Ulm schwer verletzt worden.

Der Mann war am Dienstagnachmittag mit dem Flugzeug aus bislang ungeklärter Ursache in eine Baumgruppe gekracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er blieb samt Maschine in etwa fünf Metern Höhe in den Bäumen hängen. Um den Piloten zu bergen, sicherte die Feuerwehr das Flugzeug mit einem Kran. Die Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Laut Polizei verfügte er über eine langjährige Flugerfahrung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(dpa)