Lkw liegt nach Unfall in Oberschwaben quer auf B30: Sperrung

In Oberschwaben im Landkreis Biberach ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw gekommen.

Der Sattelzug liege quer auf der B30, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Höhe von Baltringen, einem Ortsteil der Gemeinde Mietingen.

Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer kam nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Ulm aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu kommen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das samt Anhänger umstürzte. Die Zugmaschine kam auf der Mittelleitplanke zum Liegen, der Anhänger zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen. Der Fahrer konnte mit Hilfe von Ersthelfern über die Beifahrerseite aus der Fahrerkabine klettern und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der hauptsächlich mit Backwaren und Getränkedosen beladene Lkw musste vor der Bergung durch einen Schwerlastkran entladen werden. Die B30 wurde in Richtung Ulm ab der Anschlussstelle Biberach Nord zunächst voll gesperrt. In der Gegenrichtung konnte der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

