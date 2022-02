Wohnen wie Biene Maja? Warum das die Zukunft sein könnte <<

„Modulbau“ ist ja eine superneue Idee. Kann man in Berlin im Hansaviertel 50er Jahre) oder Marzahn (80er Jahre) beobachten. In Marzahn steht die „Modulbauweise“ in Endstufe. Sozusagen das Modul-Modul. Da ist man auch ganz sparsam mit Beton und Arbeitskraft umgegangen und hat Räume optimal vernetzt.



Wohnungen in denen sich Familien Küche und Bad „teilen“ gibt es noch Heute zu Hunderttausende in Moskau. Eine Idee der KPdSU.



Und das Haus als Generationen-Treffpunkt hat schon in der Stalinallee nicht funktioniert. Das geht gerade noch in der ersten Bewohner-Generation. Ändert das, ist Schluss mit Gemeinschaftsraum.



Für Holzhäuser in großen Mengen stehen in Deutschland gar nicht genug Rohstoffe zur Verfügung. Und wenn man die haben will, kann man getrost auf den “klimagerechten Waldumbau” verzichten. Am Ende ist in diesen Hochhäusern aus Brandschutzgründen der Rohstoff Holz mit bis zu 5 cm Gipsplatten verkleidet, was aber wirklich noch den letzten Nachhaltigkeitseffekt zunichte macht. Aber das Raumklima in diesen Gipshöhlen reden wir auch nicht.



Aber jetzt werden Architekten ja „immer Kreativer“. Man könnte aus der Vergangenheit lernen. Aber nein, das „neue Kreativ“ scheint den alten Kaffee noch mal ordentlich aufzuwärmen und ganz viel Luft unterzuschlagen.



Antworten Melden Permalink