Nach Tod von 14-Jährigem in Franken: Prozess gegen Jugendlichen unterbrochen

Knapp acht Monate nachdem ein 14-Jähriger in Lohr am Main gewaltsam getötet wurde, beginnt der Prozess gegen einen jugendlichen Tatverdächtigen.

Vor knapp acht Monaten wurde ein 14-Jähriger im fränkischen Lohr am Main gewaltsam getötet. Nun hat der Prozess gegen einen gleichaltrigen Tatverdächtigen am Landgericht Würzburg begonnen. Nach kanpp einer Stunde wurde er aber wieder unterbrochen. Der Verteidigung solle noch ermöglicht werden, kurzfristig eingereichte Akten zu sichten, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts Würzburg am Freitag. Das Verteidigertrio habe zudem eine Erklärung ihres 14 Jahre alten Mandanten in Aussicht gestellt.

Am 13. Mai soll der Prozess fortgesetzt werden. Bis zum 9. August sind 17 Verhalndungstage angesetzt. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Gerichtssprecherin will die Öffentlichkeit im Verlauf des Prozesses über einige Inhalte informieren, etwa ob der Angeklagte die Tat einräumt.

14-Jähriger in Lohr am Main ermordet: Verdächtiger schweigt bislang

Der angeklagte Deutsche soll den 14-Jährigen am 8. September auf einem Schulgelände der Kleinstadt im Landkreis Main-Spessart mit einem Kopfschuss heimtückisch von hinten getötet haben. Sein Motiv ist nicht bekannt. Die Vermutung der Staatsanwaltschaft ist, dass der Verdächtige aus reiner Mordlust handelte und den amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer verehrt. Laut Ermittlern habe sich der Jugendliche von Freunden mit dessen Namen bezeichnen lassen.

Der Verdächtige machte die Polizei am Tattag, einem Freitag in den Sommerferien, auf die Geschehnisse aufmerksam. Wenig später entdeckten Streifenbeamte den toten 14-jährigen italienischen Staatsbürger, der seit Jahren in Lohr wohnte. Er lag in einem Gebüsch in der Nähe des Schulzentrums, in dem er die Mittelschule besuchte. Kurze Zeit später nahm die Polizei den nun Angeklagten fest.

Seitdem schweigt der Verdächtige zu den Vorwürfen. Die Tatwaffe, eine 9-Millimeter-Pistole, gehörte legal einem Nachbarn des Angeklagten. Dieser verfügte laut Polizei über sämtliche Erlaubnisse. Zudem habe er seine Waffen ordnungsgemäß aufbewahrt. Wie der Angeklagte an die Pistole kam, ist öffentlich nicht bekannt.

Prozess nach Mord in Lohr: Welche Strafe erwartet Verdächtigen?

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Jugendlichen im Sinne des Gesetzes, der besonders schutzwürdig ist. In Jugendverfahren steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, wie ein Gerichtssprecher erläuterte. Vor allem bei schweren Straftaten können nach Gerichtsangaben jedoch auch bei Jugendlichen Elemente des Schuldausgleichs bei der Ahndung der Tat berücksichtigt werden.

Das Höchstmaß der Jugendstrafe bei Mord beträgt für Jugendliche zehn Jahre. Nach Gerichtsangaben ist eine Sicherungsverwahrung unter engen Voraussetzungen möglich. Ab 14 Jahren gilt man als strafmündig. Allerdings sind Jugendliche nur dann strafrechtlich verantwortlich, wenn sie zur Tatzeit nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. In der Regel prüfen entsprechende Gutachter, ob das der Fall ist.