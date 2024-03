1860 München unter Giannikis erstmals bezwungen

Der TSV 1860 München verliert erstmals in diesem Jahr. Es ist auch die erste Niederlage für Coach Argirios Giannikis. Das Zustandekommen ist bitter.

Ohne Toptorjäger Julian Guttau und in Unterzahl hat der TSV 1860 München die erste Niederlage in der 3. Fußball-Liga unter Trainer Argirios Giannikis kassiert. Ein Last-Minute-Kopfballtor von Lucas Röser (90.+3) nach einer Ecke schockte die "Löwen" am Samstag beim 0:1 (0:0) gegen den SSV Ulm. Die Münchner mussten nach einer Roten Karte wegen groben Fouls gegen Marlon Frey (64.) in der Schlussphase mit einem Spieler weniger auskommen, zeigten sich aber auch in dieser Phase mutig. Für Giannikis war es im neunten Spiel mit dem TSV, der den fünften Sieg nacheinander verpasste, die erste Niederlage.

Für den an Grippe erkrankten Guttau, der schon siebenmal in dieser Saison traf, begann Abdenego Nankishi. Die dicke Chance zur Führung hatte aber Verteidiger Jesper Verlaat, dessen vermeintlicher Treffer in der 18. Minute wegen eines vorherigen Stürmerfouls vom Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Bitter verlief der Spieltag für Kaan Kurt, der erst kurzfristig für Kilian Ludewig in die Startelf gerutscht war. Weil er vor einem Platzverweis stand, musste der Abwehrspieler in der 29. Minute ausgewechselt werden.

Die "Löwen" mussten in der zweiten Hälfte einen Rückschlag hinnehmen, als Frey vom Platz flog. Das Gegentor nach einem Standard war dann bitter. Leroy Kwadwo verpasste Sekunden vor dem Ende aus wenigen Metern den möglichen Ausgleich für die Münchner.

(dpa)