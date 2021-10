Corona

Ohne Maske und Abstand: Wie sicher ist die 3G-plus-Regel in Clubs?

Die Clubs und Discos haben seit Oktober wieder in Bayern geöffnet. Aktuell gilt dort 3G plus, also nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen feiern.

Plus Clubs haben in Bayern seit Oktober wieder geöffnet. Zutritt hat, wer geimpft oder genesen ist oder einen PCR-Test gemacht hat. Doch ist das die sinnvollste Lösung?

Von Susanne Klöpfer

Seit Anfang Oktober sind Clubs und Diskotheken in Bayern wieder geöffnet. Eng aneinandergedrängt und ohne Maske wird gefeiert – fast wie vor der Corona-Pandemie. Die Bedingung: 3G plus, also nur Geimpfte, Genesene und Personen mit einem negativen PCR-Test haben Eintritt.

