Mama kommt nicht mehr. Wie kann ein Kind lernen, mit der Trauer zu leben?

Als Lisa vier Jahre alt ist, endet das Leben, wie sie es kennt, von einer Sekunde zur anderen. Ihr geschieht mit das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Eines Nachts stirbt Lisas Mutter im Schlaf, während ihre Tochter neben ihr liegt. Das Mädchen versucht seine Mama aufzurütteln, doch die junge Frau reagiert nicht, wacht nicht mehr auf. Weil die Mutter alleinerziehend ist, wird Lisa noch in der Nacht zu einer Pflegefamilie gebracht, die Polizei verständigt die Großmutter. Sie entschließt sich kurze Zeit später, ihre Enkelin aufzunehmen und großzuziehen. Beide trauern sehr, besuchen jeden Tag den Friedhof, weinen viel. Die eine um die Mutter, die andere um die Tochter.