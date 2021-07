In den Seniorenheimen wächst die Angst vor der Delta-Variante

Plus Corona wütete unter Menschen in Pflegeheimen besonders stark, viele Bewohner starben. Nun breitet sich die Delta-Variante aus. Doch ein klarer Plan für die Heime fehlt noch immer.

Susanne Greger macht sich Sorgen. Mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante kann die Leiterin des Eigenbetriebs Altenhilfe der Stadt Augsburg keine Entwarnung geben. Vor allem eine der fünf städtischen Senioreneinrichtungen, die auf Demenzpatienten spezialisiert ist, war von der Pandemie sehr stark betroffen. „Mit unseren dramatischen Erfahrungen in der zweiten Welle sind wir vorsichtig geworden“, sagt Greger und fordert jetzt vor allem eins: „Schnelle und klare Empfehlungen für eine Auffrischung der Impfung.“