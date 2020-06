07:07 Uhr

Auto rast in geparkten Lastwagen: 20-Jähriger stirbt bei Unfall an der A7

Bei Memmingen ist in der Nacht zum Montag ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall gestorben. Er ist auf einem Autobahnparkplatz in einen geparkten Lastwagen gekracht.

Ein 20-Jähriger ist nach einem Unfall an der A7 bei Memmingen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann in der Nacht auf Montag mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Autobahn in das Heck eines parkenden Lastwagens gefahren und tödlich verletzt worden.

Polizei: Sattelzug war ordnungsgemäß abgestellt worden

Der Mann, der alleine im Auto gesessen hatte, konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Fahrzeug musste mit einem Kran unter dem Sattelauflieger befreit werden. Den Angaben zufolge war der Mann mit "hoher Geschwindigkeit" auf den Parkplatz gefahren. Der Lastwagen sei demnach ordnungsgemäß abgestellt gewesen. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Der Sachschaden beträgt ersten Einschätzungen zufolge rund 80.000 Euro. Der Parkplatz auf der bayerischen Seite der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern war bis in die Morgenstunden gesperrt. Vor Ort waren auch 15 Helfer der Feuerwehr Memmingen sowie Kräfte des Rettungsdienstes. (AZ mit dpa)

