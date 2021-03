vor 17 Min.

Corona und Schule: Können wir von unseren Schweizer Nachbarn lernen?

Die Grundschüler in Neuhausen am Rheinfall müssen keine Masken tragen. Während die Kleinen am liebsten in der Schule lernen, sind die älteren Schüler geteilter Meinung.

Plus In der Schweiz sind Schulen seit Mai 2020 durchgehend geöffnet. Mediziner in Zürich haben bewiesen: Kaum ein Klassenzimmer wurde zum Hotspot. Ein Schulbesuch im Kanton Schaffhausen.

Von Sarah Ritschel und Miriam Moll

An dieser Schule ist irgendwie alles normal. Die zweite Klasse der Grundschule im kleinen Schweizer Städtchen Neuhausen am Rheinfall ist gerade in Gruppen aufgeteilt, ein Teil hat Musikunterricht, der andere ist mit der Klassenlehrerin im Sitzkreis beschäftigt. Auf eine Frage antworten alle Schüler blitzschnell: Geht ihr lieber zur Schule – als zu Hause zu lernen? Die Kinder sind sich einig: Viel lieber in die Schule! Und dorthin dürfen sie auch, jeden Tag.

Der Unterricht findet statt in Neuhausen am Rheinfall. Für alle Klassen, so wie überall in der Schweiz. Nur im vergangenen Frühjahr, als das Virus noch neuartig war, hatten die Schweizer Schulen von Mitte März bis Mitte Mai landesweit acht Wochen lang geschlossen. Danach hat sich das Land gegen eine generelle Schulschließung entschieden – und ist damit erstaunlich gut gefahren.

Corona-Regeln an Schulen in der Schweiz: Maskenpflicht erst ab der fünften Klasse

Natürlich gibt es Schutzkonzepte. Viel strenger, viel ausgeklügelter als in Bayern sind sie aber nicht. Die Maskenpflicht gilt sogar erst ab der 5. Klasse, Abstand halten untereinander müssen Schüler nicht. Der größte Unterschied zum Freistaat, man muss es wohl so sagen: Die Schweizer haben es einfach probiert.

Bayern schlug den entgegengesetzten Weg ein – und riegelte seine Schulen zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar genauso lange ab wie zu Beginn der Pandemie. Und während die Schweizer Kinder mit ihren Lehrern lernten, sangen und Proben schrieben, entschieden im Freistaat die Sieben-Tage-Inzidenz darüber, ob der Schulgong den Tag einläutete oder ins Leere hallte. 99,9 hieß Wechselunterricht, 100 und mehr bedeutete Lernen auf Distanz. Eine tägliche Zitterpartie.

Jetzt haben sich Schüler, Lehrer und nicht zuletzt die Staatsregierung in die Osterferien gerettet. Ob danach ein sicherer Schulbesuch möglich ist? Diese Frage beschäftigt Eltern und Kinder dieses Jahr wohl mehr als das Rätsel, wo der Osterhase die Eier versteckt.

Chronologie der Corona-Pandemie in Deutschland 1 / 35 Zurück Vorwärts Im Januar 2020 ist die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt geworden. Ein Rückblick:

27. Januar: Erste bestätigte Infektion in Deutschland. Zwei Wochen später ist der Mann aus Bayern wieder gesund.

25./26. Februar: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen melden erste nachgewiesene Fälle. Weitere Bundesländer folgen, am 10. März hat Sachsen-Anhalt als letztes Land seinen ersten Fall.

9. März: In NRW gibt es die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands. Die Zahl der Infektionen steigt bundesweit auf mehr als 1000.

12./13. März: Immer mehr Theater und Konzerthäuser stellen den Spielbetrieb ein. Die Fußball-Bundesliga pausiert.

16. März: An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz gibt es Kontrollen und Einreiseverbote. In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas geschlossen.

17. März: Mehrere Konzerne kündigen an, ihre Fabriken vorübergehend zu schließen.

22. März: Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Cafés, Kneipen, Restaurants, aber auch Friseure zum Beispiel schließen.

15. April: Auf eine schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs ab 4. Mai verständigen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs.

20. April: Geschäfte unter 800 Quadratmetern Fläche dürfen wieder öffnen. Als erstes Bundesland führt Sachsen die Maskenpflicht für ÖPNV und Einzelhandel ein. Alle anderen ziehen nach.

22. April: Für Firmen, Arbeitnehmer und Gastronomie werden milliardenschwere Hilfen beschlossen.

6. Mai: Die Länder bekommen weitgehende Verantwortung für die Lockerung von Beschränkungen - etwa für Hotels, Gastronomie, Fahrschulen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

16. Mai: Sachsen-Anhalt registriert als erstes Bundesland seit Ausbruch der Pandemie keine Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die Fußball-Bundesliga legt wieder los - ohne Fans in den Stadien.

16. Juni: Im Kampf gegen das Virus geht eine staatliche Warn-App an den Start. Sie soll dabei helfen, Infektionen nachzuverfolgen.

29. August: Etwa 40.000 Menschen protestieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Demonstranten durchbrechen die Absperrung vor dem Reichstag und stürmen auf die Treppe.

30. September: Angesichts wieder steigender Infektionszahlen fordert die Kanzlerin zum Durchhalten auf. "Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben", sagt Merkel im Bundestag.

7./8. Oktober: Die Bundesländer beschließen ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Risikogebieten.

22. Oktober: Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) macht vor allem private Treffen dafür verantwortlich.

2. November: Ein Teil-Lockdown mit Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten soll die zweite Infektionswelle brechen.

9. November: Als erste westliche Hersteller veröffentlichen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs entscheidenden Studie.

18. November: Unter dem Protest Tausender in Berlin machen Bundestag und Bundesrat den Weg für Änderungen im Infektionsschutzgesetz frei.

25. November: Die Beschränkungen für persönliche Kontakte werden für weitere Wochen verschärft. Darauf verständigen sich Bund und Länder.

27. November: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland hat nach RKI-Daten die Millionenmarke überschritten.

2. Dezember: Als erstes Land der Welt erteilt Großbritannien dem Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung und startet seine Impfkampagne wenige Tage später.

16. Dezember: Der seit November geltende Teil-Lockdown reicht nicht aus. Der Einzelhandel muss mit wenigen Ausnahmen schließen.

18. Dezember: Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Infektionen in Deutschland ist erstmals auf mehr als 30.000 gestiegen.

21. Dezember: Zum Schutz vor einer infektiöseren Virus-Variante dürfen keine Passagierflugzeuge aus Großbritannien mehr in Deutschland landen. Der Corona-Impfstoff von Biontech erhält von Brüssel die bedingte Marktzulassung. Somit können die Impfungen in der EU beginnen. Am 6. Januar wird auch der von Moderna zugelassen.

24. Dezember: Heiligabend im Zeichen der Pandemie. Familienfeiern sollen klein bleiben, Christmetten wenn überhaupt nur auf Abstand stattfinden. Zudem wird die in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus erstmals auch in Deutschland nachgewiesen.

26. Dezember: Einen Tag vor dem offiziellen Impfstart werden in einem Seniorenzentrum in Sachsen-Anhalt eine 101 Jahre alte Frau und etwa 40 weitere Bewohner geimpft.

27. Dezember: In allen Bundesländern beginnen die Impfungen. Zuerst sollen Menschen über 80, Pflegeheimbewohner sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

1. Januar 2021: Deutschland kommt vergleichsweise ruhig ins neue Jahr. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk war verboten.

14. Januar: Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die deutsche Wirtschaftsleistung 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent eingebrochen ist.

15. Januar: Mehr als zwei Millionen Corona-Fälle sind hierzulande bekannt geworden, knapp 45.000 Menschen sind an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

19. Januar: Bund und Länder verlängern den Lockdown bis Mitte Februar. Zudem werden die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen obligatorisch.

21. Januar: Mehr als 1,3 Millionen Menschen haben in Deutschland bereits ihre erste Corona-Impfung erhalten, etwa 77.000 auch schon die zweite. (dpa)

Corona-Fälle in der Schweiz: Im Verhältnis höhere Inzidenz als in Deutschland

Die Schweiz hatte Ende des vergangenen Jahres so hohe Corona-Infektionszahlen wie kaum ein anderes Land in Europa. Sie zählte bei 8,7 Millionen Einwohnern bis zum vergangenen Samstag 592.217 Infektionen insgesamt, in Deutschland waren es 2.755.225. Rechnet man das auf die Gesamtbevölkerung hoch, schneidet die Schweiz also deutlich schlechter ab als die Bundesrepublik. Zuletzt ebbte die Welle bei den Eidgenossen ab. Seit ein paar Tagen darf man sich drinnen wieder mit zehn Personen treffen, draußen mit 15, Restaurants sind zu, Geschäfte offen. In Deutschland bäumt sich die dritte Welle auf – und so kommen die Werte sich näher. In der Schweiz lag der Sieben-Tage-Durchschnitt der Neuinfektionen am vergangenen Samstag bei 134, hierzulande bei 124. Kein großer Unterschied – trotz offener Schulen im Alpenstaat.

Neuhausen im Kanton Schaffhausen kennt man in Deutschland am ehesten deswegen, weil der Rhein dort so spektakulär einen Fels hinunterstürzt. Das Schlössli Wörth, eine Burg aus dem 12. Jahrhundert, liegt wie auf einer Postkarte idyllisch am Fluss. Jetzt ist die Stadt aus einem anderen Grund einen Besuch wert. Sie steht beispielhaft für die Corona-Strategie des Landes. Die Gesamtschule, architektonisch unauffällig mit ihren Flachdächern und der leicht angegrauten Außenvertäfelung, schluckt täglich 1000 Schüler. Daneben hat die Stadt elf Kindergärten. Nichts davon war seit Mai 2020 geschlossen.

Von 150 Lehrern an der Gesamtschule Neuhausen hatten seit November 14 Covid-19, von den Schülern waren 30 betroffen. Dennoch war bislang keine einzige ganze Klasse in Quarantäne. Michael Ruh ist Schulleiter des Realschul-Zweigs. Ein sportlicher Typ, hellbraunes Haar, offenes Lächeln. Die Pandemie gehört für ihn zum Alltag, für wen auch nicht. Ruh macht keinen Hehl daraus, dass es viele positive Fälle an seiner Schule gegeben hat. „Aber nie hat sich eine Klasse zu einem Hotspot entwickelt“, betont er.

Schweiz: Bei einer Corona-Infektion muss nicht die ganze Klasse in Quarantäne

Wenn sich ein Schüler infiziert, laufen standardisierte Prozesse ab. Es muss nicht die gesamte Klasse in Quarantäne, der Unterricht geht weiter. Gibt es zwei positive Fälle pro Klasse, dann werden alle Mitschüler getestet. Sind es mutierte Viren, ist es möglich, die ganze Schule zu testen. Zwei Mal hat es bislang Massentests gegeben, alle waren negativ, so der Schulleiter. Auf routinemäßige Schnelltests verzichten sie im Kanton Schaffhausen. Anderswo in der Schweiz werden die Testungen auf freiwilliger Basis im Schulhaus angeboten.

Wer einen Blick in die Klassenzimmer wirft, blickt nicht selten in unverhüllte Gesichter. Die Erst- bis Viertklässler tragen keine Maske, sie sitzen ohne Abstand nebeneinander. Eine Grundschulklasse hantiert mit dem Klebestift, die Kinder bauen Papierfiguren, unterhalten sich lachend. Nur die Lehrkraft braucht einen Mund-Nasen-Schutz.

In Bayern musste vor den Ferien jeder Lehrer im Schulhaus eine sogenannte OP-Maske tragen, Schüler durften Mund und Nase mit normalen Stoffmasken bedecken, auch am Platz. Freiwillige Selbsttest sollte es eigentlich an allen Schulen geben. Doch noch immer sind sie nicht überall angekommen. Dabei ruht auf den Tests die ganze Hoffnung, nach den Ferien an möglichst vielen Schulen zumindest Wechselunterricht anbieten zu können.

Bislang sind die Tests noch freiwillig. Ab 12. April gilt in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100: Unterricht nur mit negativem Test. Ein Streit tobt darüber, ob Schüler sich das Stäbchen unter Aufsicht der Lehrer in die Nase schieben sollen oder zu Hause. Lehrer und Elternvertreter fürchten ein hygienisches Chaos und noch mehr: dass Schüler darunter leiden würden, wenn sich ihr Test vor der ganzen Klasse als positiv herausstellt.

Ein Blick über die Grenze lohnt auch bei diesem Thema. Nicht in die Schweiz, sondern nach Österreich. Dort stehen Pflichttests an Schulen längst genauso auf dem Stundenplan wie das Tafelputzen. Seit Mitte Februar testen sich österreichische Schüler mehrmals pro Woche mit Nasenabstrichen. „Diese Tests sind an den Schulen zur Routine geworden“, sagt der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Heinz Faßmann. „Eltern und Lehrkräfte unterstützten die Testungen von Anbeginn, was zur hohen Akzeptanz von nahezu 99 Prozent geführt hat.“

Corona an Schulen: Für Bayern ist Österreich ein Vorbild

Dennoch: Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in Österreich am Samstag 246 Fälle auf 100.000 Einwohner. Infektionen nehmen vor allem in den jüngeren Alterskohorten zu, gerade bei Schülern: Im Burgenland betrug der Wochendurchschnitt bei den Fünf- bis 14-Jährigen jüngst über 500, in Niederösterreich, Wien und Salzburg sieht es kaum besser aus. Doch nicht die Tests seien sinnlos, sondern die Aggressivität der britischen Virusvariante sei schuld, sagte der Virologe Norbert Nowotny von der VetMed-Uni Wien kürzlich unserer Redaktion. Sie sei nicht nur ansteckender, sondern treffe auch Jüngere stärker. Er ist sich sicher: Ohne engmaschige Tests hätte man die Schulen im Februar erst gar nicht aufsperren können.

Für Bayern ist Österreich ein Vorbild. „Die Bayerische Staatsregierung steht im engen Austausch mit Österreich, das die Selbsttests an den Schulen seit mehr als einem Monat erfolgreich durchführt“, bestätigt ein Sprecher des Kultusministeriums. Von einem Austausch mit der Schweiz ist nicht die Rede.

Dass sich das Virus an geöffneten Schulen unkontrolliert ausbreitet, hat sich zumindest dort nicht bewahrheitet. Die Universität Zürich prüfte im gleichnamigen Kanton bei 2500 Schulkindern zwischen sechs und 16 Jahren, ob sie schon eine Infektion hinter sich haben. Knapp acht Prozent trugen Ende Oktober Covid-19-Spuren in sich. Das Virus macht also vor den Schulen nicht Halt. Doch nur selten steckten die infizierten Kinder Mitschüler an. „Keine ganzen Schulen und nur sehr wenige Klassen zeigten eine Häufung von Corona-Infektionen“, stellten die Züricher Forscher und den Epidemiologen Milo Puhan fest. Puhan ist Teil einer Taskforce aus Wissenschaftlern, die die Regierung bei den Corona-Maßnahmen berät. Sie empfiehlt Schulschließungen „nur im äußersten Notfall bei hohen Ansteckungsraten“. Wegen des Grundrechts auf Bildung – und wegen der sozialen Folgen.

Dass Schulen in Deutschland geschlossen sind, verstehen viele Schweizer nicht

Ruth Marxner weiß, was die Forscher damit meinen. Sie leitet die Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I im Kanton Schaffhausen. Beim Lockdown vor einem Jahr hat sie selbst erlebt, wie unterschiedlich stark das Lernen daheim gerade jüngere Schüler trifft. „Die Erfahrungen im Frühjahr haben gezeigt, dass ein Risiko besteht, lernschwächere Schüler und solche aus bildungsfernen Familien im Fernunterricht zu verlieren“, sagt sie. Das wollte man nicht noch einmal riskieren. Die Befürchtung, dass Schüler den Anschluss verlieren könnten, überwog schließlich das Infektionsrisiko. Dass in Deutschland die Schulen so lange so rigoros geschlossen waren – und in Regionen mit hohen Corona-Zahlen auch nach den Ferien wieder sein werden – verstehen hier viele nicht.

Rektor Michael Ruh in Neuhausen ist froh, dass seine Schüler durchgehend in den Unterricht kommen konnten: der soziale Umgang, die Kontakte in die Berufswelt, die es vor dem Abschluss zu knüpfen gilt. Ruh sich sich sicher: „All das spielt eine Rolle für die Entwicklung der Schüler.“

Bayerns Politiker wissen das auch. Anders entschieden haben sie trotzdem.

