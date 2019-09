Das Gute-Kita-Paket ist in Bayern eine Mogelpackung

Das Gute-Kita-Paket verfehlt in Bayern seinen Zweck. Denn das Geld fließt nicht in die Einrichtungen sondern in die Senkung der Beiträge - und in Wahlgeschenke.

Das Gute-Kita-Paket des Bundes ist im Grunde eine gute Sache – in Bayern aber eine Mogelpackung. Denn was zeichnet eine gute Kindertagesstätte aus? Eine Betreuung durch ausgebildetes Personal, das Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern. Umfangreiche Betreuungszeiten, damit Eltern Familie und Beruf in Einklang bringen können. Nicht zu vergessen die Nähe zum Wohnort und die Ausstattung der Einrichtung.

In Großteil des Geldes fließt in die Senkung der Kindergartenbeiträge

Im bayerischen Gute-Kita-Vertrag spielt all das allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Hier wird ein Großteil des Geldes in die Senkung der Kindergartenbeiträge gesteckt. Nun ist das nicht grundsätzlich zu verteufeln. Eltern müssen sich die Kinderbetreuung auch leisten können. Doch was helfen 100 Euro im Monat , wenn in der Kita kein Platz frei ist, die Betreuungszeiten nicht passen oder statt Erziehern ungelernte Kräfte auf die Kinder aufpassen? Diese Probleme zeichnen sich schon jetzt ab. Ihnen entgegenzusteuern, wäre die Aufgabe der Staatsregierung. Doch statt die 861 Millionen Euro des Bundes darauf zu verwenden, fließt mehr als die Hälfte in schwarz-orange Wahlgeschenke, die mit einer guten Kita nicht viel zu tun haben.

