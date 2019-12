vor 36 Min.

Das Wochenende wird mild und regnerisch

Am Wochenende wird es in der Region mild, aber auch nass.

Die Nacht zum Freitag wird frostig, auch tagsüber bleibt es kalt und neblig. Die Temperaturen am Wochenende steigen zwar, dafür bringt Tief Rudi Wind und Regen.

Der Winter ist noch nicht in Sicht. Trotzdem sind die Temperaturen eisig. Wie wird also das Wetter am Wochenende und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Augsburg und der Region? Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor gibt Auskunft.

Nach einer sehr kalten Nacht (bis zu Minus 5 Grad Celsius) startet der Freitag wenig besser als der Donnerstag. "Es bleibt neblig, gegen Nachmittag steigen aber die Chancen, dass es aufklart und auch die Sonne herauskommt", sagt Schmidt. Bleibt der Nebel, bleiben auch die Temperaturen um den Nullpunkt. Kommt die Sonne heraus, steigt die Temperatur auf sieben Grad in und um Augsburg. Am Alpenrand sind die Chancen sehr hoch, dass sich die Sonne zeigt.

Samstag und Sonntag werden milder, aber auch regnerisch

Am Samstag bringt dann Tief Quentin Regen mit sich und auch der Wind frischt deutlich auf. "Die Temperaturen steigen auf milde 10 Grad plus", sagt der Experte. Trotzdem warnt Schmidt davor, dass es in der Nacht zum Samstag möglicherweise vereinzelt Frost geben könnte. "Und da es hier und da auch regnen könnte, besteht erhöhte Gefahr von Glatteis auf den Straßen."

Der Sonntag bleibt mild wie der Samstag mit Temperaturen um die maximal 11 Grad Celisus. Gegen Nachmittag und Abend soll es dann wieder regnen. Tief Rudi bringt zudem vereinzelt Sturmböen. Nur in den Alpen fällt Schnee.

Die kommende Woche bleibt durchwachsen: Weiße Weihnacht?

"Die kommende Woche bleibt dann wechselhaft", sagt der Experte. So soll der Montag stürmisch beginnen und etwas kälter werden, doch schon am Dienstag wird es wieder milder. Dafür kommt es ab und zu vereinzelt zu Regen. "Insgesamt bleibt es bis Mitte Dezember mild", sagt Schmidt.

Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnacht? Der Experte kann dazu noch nichts Genaueres sagen, geht aber aktuell davon aus, dass die Chancen gering stehen. "Noch war der Dezember zu warm, vielleicht ändert sich das ab dem dritten Advent." (dwo)

