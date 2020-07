Die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer sind unser Problem

Ohne Saisonkräfte aus Osteuropa wäre Gemüse viel teurer. Wie sie auf den Höfen leben, ist jedoch nicht nur moralisch höchst fragwürdig.

Den Erntehelfern aus Osteuropa haben wir zu verdanken, dass Obst und Gemüse in Deutschland so günstig sind. Sie schinden sich von früh bis spät auf den aufgeheizten Feldern und kehren am Ende oft mit einem Monatslohn in ihre Heimatländer zurück, für den die meisten Deutschen nicht vom Liegestuhl aufstehen würden. Die Arbeitsbedingungen, die vor Corona vor allem aus moralischer Sicht diskutiert wurden, sind in Zeiten des Virus ein Problem für uns alle geworden. Covid-19 macht ja nicht an den Zäunen der Betriebe Halt.

Erntehelfer so gut wie uns alle schützen

Erntehelfer müssen genauso gut wie andere vor dem Coronavirus geschützt sein. Mehr Kontrollen, wie Markus Söder sie nun angekündigt hat, waren nach dem Ausbruch des Virus auf einem Spargelhof im Kreis Aichach-Friedberg und dem Chaos beim Fleischfabrikanten Tönnies überfällig.

Bisher hatte sich die bayerische Regierung nicht groß um die Arbeits- und Wohnbedingungen der Helfer gekümmert. Zu Beginn der Corona-Pandemie ging es vor allem darum, wie man die Ernte der Großbauern retten könnte, wenn die Billig-Kräfte aus Osteuropa nicht einreisen dürfen. Inzwischen sind sie da – und jetzt muss es um ihren Schutz gehen. Dabei können die engmaschigen Kontrollen des Staates helfen. Sie bestrafen nicht nur nachlässige Unternehmen, sondern geben auch jenen Sicherheit, die tausende Euro in Hygiene investiert haben. Und keineswegs nur den Hofbesitzern sollte man über die Schulter schauen. Auch die Erntehelfer selbst müssen darüber aufgeklärt werden, wie wichtig es ist, dass sie sich an die Corona-Maßnahmen halten.

