vor 38 Min.

Fahrer am Handy jetzt in U-Haft Bayern

28-Jähriger verursacht schweren Unfall in Aichach-Friedberg

Von Gönül Frey

Ried Handynutzung am Steuer zählt mittlerweile zu den größten Gefahren im Straßenverkehr. Bei Ried im Landkreis Aichach-Friedberg verursachte am Freitag der Fahrer eines Kleintransporters einen schweren Unfall. Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, der Mann sei unmittelbar zuvor noch mit seinem Mobiltelefon beschäftigt gewesen. Nun sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann ein Stoppschild missachtet. Auf der Vorfahrtsstraße, der Staatsstraße 2052, rammte er den Wagen einer 21-jährigen Frau. Deren Auto sei auf der Fahrerseite praktisch aufgerissen worden, heißt es im Polizeibericht. Das Auto krachte in ein angrenzendes Waldstück, die junge Fahrerin wurde herausgeschleudert. Während der Fahrer des Kleintransporters, der nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt war, wie durch ein Wunder nur leicht verletzt wurde, musste die 21-Jährige mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum Augsburg gebracht werden. Die Unfallstrecke war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Mit Polizei, Rettungskräften und Feuerwehren waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Unfallverursacher wurde noch am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Da der aus Ungarn stammende Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete der Richter die Untersuchungshaft an und der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Gablingen gebracht, berichtet die Polizei.

