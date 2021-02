vor 21 Min.

Gasexplosion in Memmingen: Fünf Personen verletzt, eine davon schwer

In Memmingen wurden bei einer Gasexplosion in der Donaustraße mehrere Menschen verletzt.

In Memmingen kam es am Freitagmorgen zu einer Explosion. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Die Polizei evakuiert den Bereich. Die Einsatzkräfte suchen nach einem Gasleck.

Von Thomas Schwarz und Tobias Schuhwerk

Update 10.05 Uhr: Polizeihubschrauber über der Unglücksstelle

Ein Polizeihubschrauber kreist über der Unglücksstelle und macht Luftaufnahmen. So sollen mögliche Schäden an Gebäuden gesucht werden. Laut einem Polizeisprecher scheint es aber keine Beschädigungen an benachbarten Häusern zu geben. Ein Sachverständiger für Explosionen vom Landeskriminalamt (LKA) wurde zudem in München bestellt - er soll die Ursache für die Explosion klären.

Update, 8.45 Uhr: Anwohnerin über Gasexplosion: "Es gab einen Mega-Knall"

Die Gasexplosion in Memmingen hat am frühen Morgen Anwohner der Donaustraße in Memmingen aufgeschreckt. "Es gab einen Mega-Knall", schildert Nachbarin Claudia Weber, die schräg gegenüber dem BRK-Gebäude wohnt, unserem Reporter Thomas Schwarz den dramatischen Moment. "Es war unklar, ob es ein Unfall war. Dann habe ich die Druckwelle durchs offene Fenster gespürt und zerbrechendes Glas gehört und gesehen. Das Haus hat gerappelt." An ihrem Gebäude sei zum Glück kein Schaden entstanden.

Update, 8.40 Uhr: Berufsverkehr nach Gasexplosion in Memmingen eingeschränkt

Nach der Gasexplosion in Memmingen wurden nicht nur mehrere Häuser evakuiert, sondern auch die Donaustraße auf einem längeren Teilstück gesperrt. Dies führte zu Beeinträchtigungen im Memminger Berufsverkehr. Derweil das BRK in Memmingen, dass es trotz der Explosion in einem seiner Bürogebäude den Dienst weiter aufrechterhält. Die Rotkreuzler erhalten dabei Unterstützung von den Maltestern, deren Räumlichkeiten sie mit nutzen dürfen. An der Unglücksstelle selbst wollen THW-Mitarbeiter einen Teil des Gebäudes abstützen und die Statik überprüfen.

8 Bilder Gasexplosion in der Memminger Donaustraße Bild: Thomas Schwarz

Update, 8.30 Uhr: Frau nach Gasexplosion in Memmingen schwer verletzt

Bei der Gasexplosion am frühen Morgen in Memmingen ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Vier weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen. Das teilte der Vorsitzende des BRK Unterallgäu, Dr. Ivo Holzinger auf Nachfrage unserer Reaktion mit. Bei der Frau handelt es sich demnach um eine Reinigungskraft. Sie wollte in der Früh in den Büroräumen des BRK Memmingen in der Donaustraße putzen. Als sie den Lichtschalter anknipste, ereignete sich die Gasexplosion. Als Ursache wird ausströmendes Gas von einem unterirdischen Leck angenkommen.

Hier lesen Sie unsere Ursprungsmeldung:

Schockmoment in Memmingen: Gegen 6 Uhr am Freitagmorgen ereignete sich eine Gasexplosion beim Roten Kreuz in der Donaustraße am Rande der Altstadt. Fünf Personen wurden verletzt, laut Polizei die meisten aber nur leicht.

Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Klinikum. Ursache für die Explosion war laut Polizei vermutlich eine defekte Gasleitung, die unter der Straße vor dem BRK-Gebäude verlegt ist.

Bei der Explosion in Memmingen wurden fünf Menschen verletzt

Betroffen von der Explosion war ein Lagerraum des BRK. Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich nach ersten Informationen mehrere Rettungskräfte sowie eine Putzkraft darin. Die Polizei hat in einem Umkreis von 500 Metern alle Häuser evakuiert. Eine weitere Explosion könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es zur Begründung.

Explosion in Memmingen: Unteririsches Gasleck könnte Ursache sein

Auf der Donaustraße liegen Scherben, die von der Wucht der Explosion in den frühen Morgenstunden zeugen. Zwei Fenster des Lagerraums gingen zu Bruch. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Gasleck in einer unterirdischen Leitung aus. Mit einem Bagger versuchen Spezialisten, die Leitung freizulegen und das Leck zu finden.

Weiter ausströmendes Gas, so die Befürchtung, könnte sich unterirdisch ausbreiten und andernorts zu einer erneuten Explosion führen. Auch die Redaktionsräume der Memminger Zeitung wurden evakuiert.

