Schwangerschaft

vor 32 Min.

Wie werdende Eltern die richtige Geburtsklinik finden

Plus Mütter und Väter sollen sich an dem Ort wohlfühlen, an dem ihr Kind zur Welt kommt. Doch oftmals ist die Entscheidung für eine Klinik gar nicht so leicht.

Von Marlene Weyerer

Der Geburtstermin rückt für Kira Kaslack immer näher. Mitte Juli soll ihr erstes Kind auf die Welt kommen. Wo, das weiß sie noch nicht. Die 37-Jährige hat allerdings genaue Vorstellungen. Der Kreißsaal soll modern sein, gleichzeitig möchte sie nicht untergehen. An so einem bedeutenden Tag will sie nicht eine unter vielen sein. Kaslack sagt: "Mir ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle."

Themen folgen