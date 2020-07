vor 9 Min.

Gewitter, Hagel, Sturm: Wetterdienst warnt vor Unwetter in der Region

Unwetter heute in Bayern: Der DWD rechnet mit Gewitter heute im Alpenvorland.

Unwetter heute in Bayern erwartet: Die feucht-warme Luft bringt Gewitter - auch in der Region Schwaben. Der Wetterdienst warnt vor Sturm, Gewitter und Hagel.

Der Juli startet mit viel Sonne - doch aus dem Südwesten gelangt auch wärmere und feuchtere Luft nach Bayern.

Amtliche Warnung: Wetterdienst warnt vor Unwetter in Schwaben

Schon am Mittwochnachmittag kann es laut DWD an den Alpen, sowie auch im Westen von Schwaben zu einzelnen Gewittern mit starkem Regen und stürmischen Böen kommen.

Für diese Gebiete gilt eine Amtliche Unwetterwarnung:

Kreis Neu-Ulm

Im Bereich von Ulm und Neu-Ulm warnt der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel. Dabei können Niederschlagsmengen von 50 Liter pro Quadratmeter heruntergehen. Der Wetterdienst warnt vor Hagel in Korngrößen um 3 Zentimeter. Sturmböen werden hier mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern erwartet.

Für diese Gebiete in Schwaben gilt eine Amtliche Warnung:

Kreis Augsburg

Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dillingen an der Donau

an der Kreis Donau-Ries

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Günzburg

Kreis Unterallgäu

Kreis Ostallgäu

In den genannten Landkreisen in Schwaben warnt der Wetterdienst vor starkem Gewitter. Auch zu Starkregen und Hagel kann es in einzelnen Orten kommen. Zudem können schwere Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometer über Westschwaben hinwegziehen.

Diese Tendenzen hin zu weniger Sonne soll am Donnerstag eine Kaltfront von Nordwesten kommend verstärken: Der DWD erwartet Wolken und vor allem im südlichen und östlichen Bayern Regen sowie Gewitter bei Temperaturen zwischen 22 Grad in Hof und 26 Grad in Regensburg. (dpa/AZ)

