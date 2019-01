07:10 Uhr

Hier fällt heute am Mittwoch die Schule in Bayern aus Bayern

Schulausfall in Bayern, Tag 3: Auch am Mittwoch, 9.1.19, fällt an mehreren Orten im Freistaat die Schule aus. Grund ist das Schneechaos.

Der Schulausfall in Bayern geht weiter. Auch heute, am Mittwoch, 9. Januar 2019, haben die Behörden in mehreren Landkreisen schulfrei angeordnet. Grund ist in allen Fällen die weiterhin angespannte Lage wegen der starken Schneefälle. Der Deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage sogar Unwetterwarnungen herausgegeben (hier lesen Sie mehr dazu).

Übersicht: Schulausfall heute am Mittwoch, 9. Januar 2019 in Bayern (Update: 07.15 Uhr)

Schulausfall im Landkreis Unterallgäu

Die Schulwegsicherheit könne im südlichen Bereich des Landkreises Unterallgäu nicht mehr gewährleistet werden, heißt es. Von heute, Mittwoch, bis einschließlich Freitag wurde daher ein Schulausfall in folgenden Gemeinden angeordnet:

Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Sebastian-Kneipp-Schule

Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

Dirlewang: Grundschule

Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

Ottobeuren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium

Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

Wolfertschwenden: Grundschule

Woringen: Grundschule

Legau: Grundschule, Mittelschule

Illerbeuren: Grundschule

Sontheim: Grundschule

Westerheim: Grundschule

Erkheim: Grundschule, Mittelschule

Wiedergeltingen: Grundschule

Kammlach: Grundschule

Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

Benningen: Grundschule

Schulausfall am 9.1.19 im Landkreis Ostallgäu

Heute, am Mittwoch, 09.01.2019 entfällt im Ostallgäu der Unterricht in allen Schulen folgender Gemeinden:

Baisweil: Grundschule

Eggenthal: Grundschule

Friesenried: Grundschule, Mittelschule

Ronsberg: Grundschule

Obergünzburg: Grundschule, Mittelschule, Realschule

Aitrang: Grundschule

Ruderatshofen: Grundschule

Biessenhofen: Grundschule

Bidingen: Grundschule

Marktoberdorf: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Don-Bosco-Föderzentrum

Stötten a.A.: Grundschule

Unterthingau: Grundschule, Mittelschule

Görisiried: Grundschule

Seeg: Grundschule

Lengenwang: Grundschule

Wald: Grundschule

Eisenberg: Grundschule

Roßhaupten: Grundschule, Mittelschule

Rieden a.F.: Grundschule

Lechbruck a.S.: Grundschule

Halblech: Grundschule

Füssen: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum

Schwangau: Grundschule, Gymnasium Hohenschwangau

Pfronten: Grundschule, Mittelschule

Nesselwang: Grundschule

Schulausfall im Landkreis Oberallgäu

Unterrichtsausfall ist am 9. Januar 2019 in der Grund- u. Mittelschule Oy-Mittelberg.

Schulausfall in Memmingen

In Memmingen fallen morgen alle Schulen aus.

Schulausfall im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen fällt heute der Unterricht komplett aus.

Kein Unterricht im Teiles des Landkreises Passau

Schulausfall ist heute im östlichen Landkreis Passau für die Schulen in Untergriesbach - Schaibing und Germannsdorf angeordnet.

Landkreis Freyung-Grafenau

Schulausfall gibt es am 9.1.19 auch im Landkreis Freyung-Grafenau.

Schulausfall am 9.1.19 im Landkreis Traunstein

Im Landkreis Traunstein haben viele Schülerinnen und Schüler eine glatte Woche verlängerte Ferien. Allerdings sind nicht alle Schulen betroffen. Schulausfall gilt für

Grundschule Surberg

Grundschule Vachendorf

Grundschule Bergen

Grundschule Inzell

Musikschule Inzell

Grund- und Mittelschule Siegsdorf

Grund- und Mittelschule Ruhpolding

St.-Valentins-Schule Ruhpolding

Grund- und Mittelschule Grassau

Montessorischule Grassau

Grundschule Marquartstein

Volksschule Niederfels Marquartstein

Achentalrealschule Marquartstein

Landschulheim Marquartstein

Grundschule Schleching

Grund- und Mittelschule Unterwössen

Grundschule Reit im Winkl

Grundschule Übersee

Ebenfalls frei ist an alle Schulen im Stadtgebiet Traunstein, einschließlich Berufsschulen I, II und II, Landwirtschaftsschule Traunstein, FOS / BOS, Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein (Schule an der Traun), Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer, Mädchenrealschule Sparz und die Montessorischule Traunstein.

Nicht betroffen im Stadtgebiet Traunstein sind:

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Campus Traunstein

Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern

Schulausfall im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach bleiben die Schulen nicht nur heute am 9.1.19, sondern bis einschließlich Freitag geschlossen.

Schulausfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt ein kompletter Schulausfall bis Ende der Woche.

Ein "schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Und da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017 / 2018 meldeten im Freistaat sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt".

Schulausfall im Landkreis Berchtesgadener Land

Diese Schulen sind im Landkreis Berchtesgadener Land betroffen:

- Grundschule Neukirchen

- Grundschule Berchtesgaden

- Mittelschule Berchtesgaden

- Grundschule Marktschellenberg

- Grundschule Ramsau

- Grundschule Schönau a. Königssee

- Gymnasium Berchtesgaden

- CJD Christophorusschulen Berchtesgaden

- Sonderpädagogisches Zentrum St. Zeno Bad Reichenhall - alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau

- HPZ Piding - alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau

Schulausfall im Landkreis Deggendorf

Im Landkreises Deggendorf entfällt der Unterricht an allen Schulen nördlich der Donau (einschließlich des Stadtgebiets Deggendorf).

Und wo ist Schulausfall in Bayern morgen am 10.1.19? Die Übersicht finden Sie hier.

