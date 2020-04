09:58 Uhr

Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Der bayerische Ministerpräsident hat wieder zu einer eiligen Pressekonferenz zur Corona-Pandemie geladen. Diesmal steht die Wissenschaft im Fokus. Hier kommen sie zum Stream.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gibt in der Corona-Krise wieder eine Pressekonferenz. Diesmal geht es um die wissenschaftlichen Aspekte der Corona-Krise.

Wissenschaftliche Aspekte von Corona: Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream

Begleitet wird Söder auf dieser Pressekonferenz zum einem vom Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU). Zum anderen wird die Professorin Ulrike Protzer in der Staatskanzlei sein. Sie ist Virologin und hat seit 2007 den Lehrstuhl für Virologie an der an der Technischen Universität München inne. Zudem leitet sie das Institut für Virologie an der TUM und am Helmholtz Zentrum München. Ihr Schwerpunkt liegt eigentlich auf der Erforschung des Hepatitis-B-Virus.

Auch Professor Michael Hoelscher, der die Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München leitet, wird an der Pressekonferenz teilnehmen.

Die Pressekonferenz können Sie hier im Live-Stream verfolgen. (AZ)

