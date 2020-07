16:42 Uhr

Kein gewöhnlicher Job: Augsburgerin verjagt Eisbären in der Arktis

Plus Laura Schmidt nimmt an der größten Polarexpedition aller Zeiten teil. Seit rund zwei Monaten ist sie nun auf einem Eisbrecher in der Arktis unterwegs.

Von Stephanie Sartor

Das Leben von Laura Schmidt lässt sich derzeit am besten in Grad-Zahlen beschreiben. Ihr Aufenthaltsort: 80 Grad Nord, 0 Grad West. Die Temperatur: 0 Grad. Und dann ist da noch eine Zahl: 180 Grad – und die macht deutlich, wie sehr sich das Leben der jungen Frau, die gerade an der größten Polarexpedition aller Zeiten teilnimmt und mit einem Eisbrecher in der Arktis unterwegs ist, gedreht hat.

„Mittlerweile kann ich klare Gedanken fassen, anfangs war es schwer“, schreibt Schmidt unserer Redaktion. Sie fühle sich wie in einem anderen Kosmos. Diesen Kosmos hat sie vor etwa zwei Monaten betreten. Mitte Mai brach die gebürtige Augsburgerin und studierte Geografin zu einem unglaublichen Abenteuer auf – acht Wochen später als ursprünglich geplant. Denn wegen der Corona-Pandemie wurden alle Planungen auf den Kopf gestellt. Lange war überhaupt nicht klar, ob Schmidt überhaupt in die Arktis würde reisen können.

Laura Schmidt hatte schon immer ein Faible für Kälte. Bild: Schmidt

Die Eisbären in der Arktis sollen geschützt werden

Die ganze Unsicherheit ist mittlerweile vergessen. Schmidt hat sich auf dem Schiff, auf dem sie im Logistik-Team arbeitet und als Eisbärenwächterin eingesetzt wird, eingelebt. „Zwei Mal habe ich einen Eisbären vom Schiff aus vertrieben“, erzählt Schmidt. „Der Hintergrund ist der, dass er sich nicht an das Umfeld gewöhnt oder Dinge anknabbert. Das schadet der Gesundheit des Bären und wir wollen ihn somit schützen.“

Schmidt hat aber noch viel mehr zu tun als Eisbären zu verjagen. Sie hilft etwa beim Aufbau von Messstationen, an denen die Wissenschaftler versuchen, mehr über den Klimawandel herauszufinden. Mit ihren Messungen wollen sie den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser verstehen. Sie erhoffen sich durch die Expedition mit dem Namen „Mosaic“ einen Meilenstein für die Klimaforschung.

Die „Polarstern“ ist seit Monaten unterwegs

Die „Polarstern“ ist bereits seit Monaten unterwegs. Im vergangenen September war sie von Norwegen aufgebrochen. Ein Jahr wird sich das Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts im hohen Norden aufhalten und mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driften. In dieser Zeit wird die Crew mehrfach ausgetauscht – eben etwa vor zwei Monaten, als Laura Schmidt an Bord ging.

Auf ihrer Reise hat Laura Schmidt schon viele Eisbären gesehen – etwa diese beiden. Bild: Laura Schmidt

Inzwischen habe die Schmelzperiode eingesetzt, berichtet Schmidt. „Man sinkt schon ziemlich ein, es wird immer nasser. Mal sehen, wie lange wir an der Heimatscholle bleiben.“ Auf der Fahrt zu dieser Scholle, wo das Wissenschaftscamp aufgebaut wurde, habe sie viele Eisbären gesehen, erzählt Schmidt, auch einmal eine Bärenmutter mit ihrem Jungen.

Es sind wohl Momente wie dieser, in denen ihr schlagartig bewusst wird, dass sie gerade mittendrin steckt in einem unglaublichen Abenteuer. Und dass sich ihr Leben um 180 Grad gedreht hat.

