vor 18 Min.

Kinderporno-Verdacht: Kleine Buben sollen über Jahre missbraucht worden sein

Wegen des Verdachts der Kinderpornografie will die Staatsanwaltschaft in Würzburg einen Haftbefehl keinen einen Mann beantragen. Durchsucht wurde auch eine Kita.

Weil sie Kinderpornos gedreht und im Internet verbreitet haben sollen, hat die Polizei in Würzburg am Vormittag zwei Männer festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will nun gegen einen der beiden einen Haftbefehl beantragen. Nur gegen ihn habe sich der Tatverdacht weiter erhärtet, sagte Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der von der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Der Verdächtige soll das Material, auf dem kleine Buben zu sehen sind, im Darknet verbreitet haben.

Missbrauch in Würzburg zog sich wahrscheinlich über Jahre

Doch der Fall scheint noch noch größere Ausmaße einzunehmen: Wahrscheinlich sind kleine Buben über Jahre hinweg missbraucht worden. "Wir gehen schon davon aus, dass es ein Geschehen ist, das sich über mehrere Jahre hingezogen hat", sagte der Oberstaatsanwalt. Die Ermittler hofften nun, auf Fotos und Videos möglicherweise Zeitstempel zu finden, um den Zeitraum genauer eingrenzen zu können. Bei den sichergestellten Bildern gehe es nicht nur um anzügliche Posen für die Kamera. "Es werden tatsächlich sexuelle Handlungen gezeigt", sagte Schorr.

Zunächst waren zwei Männer wegen des Kinderporno-Verdachts festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft will aber nur gegen einen der beiden Haftbefehl beantragen, da sich nur gegen ihn der Tatverdacht weiter erhärtet hat. Der Verdächtige soll das Material, auf dem kleine Buben zu sehen sind, im sogenannten Darknet verbreitet haben, einem abgeschirmtem Bereich des Internets.

Würzburg: Kinderpornos sollen im Darknet verbreitet worden sein

Ermittlungen im Darknet zu Kinderpornografie hatten nach Würzburg geführt. Hier identifizierten die Ermittler einen Internetanschluss, von dem aus selbst hergestellte Bilder und Videos verbreitet wurden. Der andere Mann hatte offensichtlich ebenfalls diesen Internetanschluss genutzt, aber überhaupt nichts von den kinderpornografischen Bildern gewusst.

Es sei schlimm genug, dass entsprechendes Material geteilt werde, sagte Schorr. Es gehe aber vor allem darum, den Tätern das Handwerk zu legen, die selbst Kinder missbrauchten oder missbrauchen ließen.

Zuvor hatten Ermittler zehn Häuser in Würzburg durchsucht, darunter eine Kindertagesstätte im Stadtteil Heuchelhof, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der Festgenommenen habe einen Bezug zu der Einrichtung, hieß es weiter. Laut Polizei geht es um eine dreistellige Zahl von Foto- und Videoaufnahmen.

Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) unterstützten die Würzburger Ermittler bei den Durchsuchungen am Mittwochabend.

Kinderporno-Verdacht in Würzburg: Wer sind die Opfer?

Auch zu den Opfern ist noch nichts Näheres bekannt. Es sei offen, ob Kinder der durchsuchten Kindertagesstätte betroffen seien, so Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. "Konkrete Hinweise, dass tatsächlich Kinder dieser Kita betroffen sind, liegen bisher nicht vor." Zumindest aus polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Sicht gebe es keinen Anlass, die Kita zu schließen.

Für die Eltern und das Personal der Kindertagesstätte stehen am Donnerstag Beamte des Polizeipräsidiums Unterfranken als Ansprechpartner zur Verfügung.(dpa/AZ)

