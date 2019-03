vor 48 Min.

Kita durchsucht - Festnahmen wegen Kinderpornografie

Am Mittwoch hatten Polizisten - darunter auch Spezialeinsatzkräfte - mehrere Objekte in der unterfränkischen Stadt durchsucht, darunter war auch eine Kindertagesstätte.

Wegen des Verdachts der Herstellung und der Verbreitung von Kinderpornografie sind in Würzburg zwei Verdächtige festgenommen worden. Durchsucht wurde auch eine Kita.

Weil sie Kinderpornos gedreht und im Internet verbreitet haben sollen, hat die Polizei in Würzburg zwei Männer festgenommen. Die Ermittler durchsuchten mehrere Häuser in der unterfränkischen Stadt, darunter eine Kindertagesstätte im Stadtteil Heuchelhof, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der Festgenommenen habe einen Bezug zu der Einrichtung, hieß es weiter. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich um eine gemeinschaftliche Tat handelte oder ob nur einer vor beiden handelte.

Würzburg: Kinderpornos sollen im Darknet verbreitet worden sein

Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) unterstützten die Würzburger Ermittler bei den Durchsuchungen am Mittwochabend. Ob die beiden Verdächtigen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden sollten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Die Tatverdächtigen sollen das Material, auf dem kleine Buben zu sehen sind, im sogenannten Darknet verbreitet haben. Dabei handelt es sich um einen abgeschirmten Bereich des Internets, in dem sich viele Kriminelle anonym und sicher vor den Behörden fühlen. Weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst nicht.

Kinderporno-Verdacht in Würzburg: Wer sind die Opfer?

Auch zu den Opfern ist noch nichts Näheres bekannt. Es sei offen, ob Kinder der durchsuchten Kindertagesstätte betroffen seien, so Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. "Konkrete Hinweise, dass tatsächlich Kinder dieser Kita betroffen sind, liegen bisher nicht vor." Zumindest aus polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Sicht gebe es keinen Anlass, die Kita zu schließen.

Für die Eltern und das Personal der Kindertagesstätte stehen am Donnerstag Beamte des Polizeipräsidiums Unterfranken als Ansprechpartner zur Verfügung.(dpa/AZ)

