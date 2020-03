Kommunalwahl: Wie hat sich die Wahlbeteiligung entwickelt?

Plus Wie viele Menschen haben in der Region an der Kommunalwahl teilgenommen? Und waren es mehr oder weniger als 2014? Unsere Karten geben die Antworten.

Schon bevor bei der Kommunalwahl am Sonntag die Wahllokale geschlossen hatten, gab es die ersten Erfolgsmeldungen. Es ging nicht um Wahlgewinner oder -verlierer, sondern um die Wahlbeteiligung. Mehrere Städte sendeten Zwischenstände und verkündeten: 2020 haben sich mehr Wähler entschieden, ihre Stimme abzugeben als sechs Jahre zuvor. Aber was heißt das konkret und war die Wahlbeteiligung wirklich so viel höher? Wir haben uns die Zahlen in der Region mal genauer angeschaut.

Wie ein Blick auf die unten stehende Karte zeigt, lässt sich über die gesamte Region kein einheitliches Bild zeichnen. In manchen Orten und Städten war die Wahlbeteiligung sehr hoch. In anderen hingegen nicht. Rechnet man den Mittelwert über alle Städte und Gemeinden aus, die in der unten stehenden Karte abgebildet sind, haben etwa 65 Prozent, also zwei Drittel aller Wahlberechtigten am Sonntag, 15. März, tatsächlich ihre Stimme abgegeben.

Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Landkreis Donau-Ries

Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Ehingen am Ries im Landkreis Donau-Ries. Dort gingen 89,9 Prozent aller Wahlberechtigten zur Wahl. Am niedrigsten war der Wert in Neu-Ulm. Dort gaben nur 40,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist zwar wenig - im Vergleich zur Kommunalwahl von vor sechs Jahren aber schon eine deutliche Steigerung. Damals gingen in Neu-Ulm gerade mal 34,5 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. Also nur etwas mehr als ein Drittel.

Wie hoch die Wahlbeteiligung in den verschiedenen Städten und Gemeinden war, können Sie an der Farbe in der Karte erkennen. Je dunkelblauer eine Kommune eingefärbt ist, desto höher lag die Wahlbeteiligung. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Orte fahren, können Sie die genaue Wahlbeteiligung ablesen.

Sind 2020 mehr Menschen zur Kommunalwahl gegangen?

Wie sich am Beispiel von Neu-Ulm schon erkennen lässt, hat sich in einigen Gemeinden und Städten tatsächlich etwas in der Wahlbeteiligung getan. Am auffälligsten ist das in Legau im Landkreis Unterallgäu. Hier ist die Wahlbeteiligung um 25 Prozentpunkte angestiegen. Auch in Hergatz im Landkreis Lindau und in Görisried im Landkreis Ostallgäu ist die Wahlbeteiligung in etwa der gleichen Größenordnung gewachsen. Am meisten gesunken ist sie dagegen in Stadtbergen, und zwar um 20,8 Prozentpunkte. Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass dort kein Bürgermeister gewählt wurden.

In Ehingen am Ries - der Gemeinde mit der höchsten Wahlbeteiligung - war die Wahlbeteiligung dagegen schon bei der Kommunalwahl 2014 hoch. Damals lag sie bei 86 Prozent. In diesem Jahr ist sie also noch einmal angestiegen.

Um wie viel Prozentpunkte die Wahlbeteiligung nach oben oder unten gegangen ist, können Sie der unten stehenden Karte entnehmen. Je dunkelroter die Orte sind, desto tiefer ist die Wahlbeteiligung gefallen. Je dunkelblauer sie sind, desto höher ist die Wahlbeteiligung gestiegen. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Orte fahren, können Sie die genaue Veränderung in Prozentpunkten ablesen.

Schaut man sich an noch einmal an, wie die durchschnittliche Wahlbeteiligung 2020 war - etwa 65 Prozent - und vergleicht sie mit der durchschnittlichen Wahlbeteiligung 2014 - etwa 63 Prozent -, wird auch die Eingangsfrage beantwortet: 2020 sind wirklich mehr Menschen zur Wahl gegangen als 2014.

