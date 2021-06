Kriminalität

12:41 Uhr

Augsburger Kripo warnt vor Porno-Chats

Plus Ermittler gehen gegen Austausch von pornografischen Bildern unter Jugendlichen vor.

Von Jörg Heinzle

Für die Polizei ist es inzwischen schon trauriger Alltag. Regelmäßig finden die Beamten auf Smartphones pornografische Fotos und Videos von Kindern oder Jugendlichen. Nicht selten sind es Zufallsfunde, etwa weil das Handy wegen eines Drogendelikts sichergestellt worden ist. Die Dateien würden oft ohne großes Nachdenken in Chatgruppen weiterverbreitet, sagt Andreas Rohrmair, der stellvertretende Chef der Kripo Augsburg. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, hat die Augsburger Polizei am Dienstag und Mittwoch geballt zugeschlagen. Beamte standen mit einem Durchsuchungsbeschluss vor 28 Wohnungen in der Stadt und den Nachbarlandkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Die Ermittler stellten dabei Handys, Computer und Speichermedien sicher.

