vor 17 Min.

Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Elfjährige: Polizei fasst Verdächtigen

Eine Polizistin sucht mithilfe eines Suchhundes am Rande eines Waldstückes nach Hinweisen. Ein Mädchen wurde von einem Mann, der eine Wolfsmaske getragen haben soll, vergewaltigt.

Am Dienstag ist ein elfjähriges Mädchen in Obergiesing vergewaltigt worden. Der Täter konnte zunächst unerkannt fliehen. Nun nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Im Fall der von einem Mann mit Wolfsmaske vergewaltigten Elfjährigen hat die Münchner Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Donnerstag.

Nach Angaben der Polizei war die Elfjährige am Dienstagnachmittag im Stadtteil Obergiesing in einer kleinen Grünanlage unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte. Der Unbekannte, der eine Wolfsmaske und Latexhandschuhe getragen haben soll, hielt der Elfjährigen unvermittelt den Mund zu und zerrte sie in ein Gebüsch. Dort zog er dem Mädchen die Hose herunter und "übte sexuelle Handlungen aus", wie es im Bericht der Polizei heißt.

Nach der Tat forderte der Mann die Elfjährige auf, noch fünf Minuten zu warten. Außerdem bedrohte er sie und ihre Familie, falls sie jemandem von dem Vorfall erzählen würde.

Unbekannter vergewaltigt Mädchen in München - Täter flieht unerkannt

Das Mädchen, das vom S-Bahnhof Fasangasten in Richtung Wikingerstraße unterwegs war, begab sich nach der Tat unverzüglich nach Hause und vertraute sich der Mutter an. Diese informierte sofort die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, die jedoch zu keinem Ergebnis führte.

Die Elfjährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zwei Passantinnen sahen die Tat, erkannten diese laut Polizei aber nicht als sexuellen Übergriff.

Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Mädchen - Polizei erhält viele Hinweise

Einen Tag nach Bekanntwerden des Falls hat die Polizei bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Rund 60 wurden am Donnerstag von den Ermittlern ausgewertet, wie ein Sprecher sagte. Er rechnete damit, dass es noch mehr werden. An Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in dem Gebiet seien Polizisten präsent, sagte der Sprecher. Eine Ermittlungsgruppe aus 25 Polizisten suchte nach dem Täter.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Telefon: 089/29 10-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Elfjährige vergewaltigt - so sieht der Täter aus

Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, etwa 1,85 Meter groß, der Stimme nach vermutlich mittleren Alters, braune Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch, trug eine dunkle Hose, die bis übers Knie reichte, ein graues T-Shirt sowie dunkle Sneaker. Zudem war er mit einer Wolfsmaske und Latexhandschuhen bekleidet. (AZ)

