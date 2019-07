10:07 Uhr

Nächste Woche kehrt die Hitze zurück - und es drohen Gewitter

Nächste Woche steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Ob sie aber auf 36 Grad steigen, will der Meteorologe Jürgen Schmidt noch nicht unterschreiben.

Am Wochenende wird es wieder heiß, aber auch die Gefahr von Gewittern steigt. Dafür startet die nächste Woche trocken und mit Temperaturen über 30 Grad.

Es wird wieder heiß, sehr heiß. Das sagt Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Zum Start der nächsten Woche steigen die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius. "Es gibt sogar Luft nach oben", sagt Schmidt. So können die Temperaturen noch deutlich steigen. "Ich will aber nichts versprechen." Dabei soll es trocken bleiben.

Gute Aussichten also für den Schwörmontag in Ulm, der am Montag, 22. Juli, stattfindet. Tausende werden dann wieder mit selbstgebauten Booten und Flößen die Iller und Donau herunterschippern. Aktuell beträgt die Wassertemperatur der Donau bei Ulm 18 Grad. Jürgen Schmidt erklärt: "Bis Montag wird die Temperatur dank der äußeren Umstände weiteransteigen. Ich rechne mit 20 Grad oder sogar noch ein oder zwei Grad mehr."

Wetter in Augsburg und Region: Es drohen vereinzelt Gewitter

Für den Freitag bewegen sich die Temperaturen um 26 Grad. "Es ziehen vereinzelt Wolkenfelder durch, die zu örtlichen Schauern und Gewittern führen können", sagt der Meteorologe vom Wetterkontor. Zwar steigen die Temperaturen dann am Samstag auf 30 Grad. Trocken bleibt es aber nicht.

"Vereinzelt kommt es daher zu Hitzegewitter, vor allem in Richtung Allgäu kann es ungemütlich werden", erklärt Schmidt. In Augsburg kann es am Sonntagvormittag zu Schauern kommen. Es kühlt sich leicht auf 28 Grad ab. "Nach dem Wochenende kehrt die Hitze zurück", sagt Schmidt und erklärt, dass sich derzeit die Wetterlage verändere.

Juni zu heiß, Juli noch zu kühl

Ab Montag soll dann deutlich wärmere Luft in die Region kommen. Ab Mitte der Woche steigt dann das Risiko für Gewitter an. "Donnerstag und Freitag kann es in der Region krachen", sagt Schmidt. Bis dahin soll es aber weitestgehend trocken bleiben.

"Nach dem der Juni deutlich zu heiß war, war der Juli bisher zu kühl", sagt Schmidt. Auch der Mai sei schon zu kühl gewesen. Ob schließlich der August wieder deutlich wärmer werde, kann Schmidt nicht zusagen. "Wir beobachten in den letzten Monaten ein auf und ab, können aber noch nicht auf den August schließen", erklärt der Meteorologe. (dwo)

