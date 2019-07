vor 35 Min.

Oktoberfest 2019: Infos zu Tischreservierung, Bierpreis, Programm

Das Oktoberfest 2019 in München hat Ende September seinen Start. Tischreservierung, Bierpreis, Programm und Anfahrt - bei uns gibt es die wichtigsten Infos zur Wiesn.

Das Oktoberfest 2019 in München rückt näher. Start, Dauer, Bierpreis, Tischreservierung, Bierzelte, Programm und Anfahrt - hier gibt es die Infos zur Wiesn 2019.

Von Sascha Geldermann

Der Aufbau für das Oktoberfest 2019 in München läuft seit dem 8. Juli. Bis zum Start der Wiesn dauert es noch etwas - er rückt aber immer näher. Wer es auf eine Tischreservierung in einem Bierzelt abgesehen hat, sollte sich auf jeden Fall schon Gedanken machen.

Wie hoch ist der Bierpreis beim Oktoberfest 2019? Wie sieht das Wiesn-Programm aus? Und wie klappt die Anfahrt zur Theresienwiese in München am besten? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen:

Oktoberfest 2019 in München: Start, Dauer und Öffnungszeiten der Wiesn

Der Oktoberfest-Start findet in diesem Jahr am Samstag, 21. September 2019, statt. Die Dauer der Wiesn erstreckt sich etwas über zwei Wochen: Sie läuft bis zum Sonntag, 6. Oktober.

So sehen die Öffnungszeiten aus: Am ersten Tag öffnen die Bierzelte um 9 Uhr. Ab 10 Uhr werden alkoholfreie Getränke verkauft, bevor es ab 12 Uhr dann heißt: "Ozapft is!" - und das Bier fließt.

Von Montag bis Freitag haben die Zelte dann immer von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende und am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober öffnen die Zelte schon eine Stunde früher um 9 Uhr.

Die Fahrgeschäfte lassen sich ab 10 Uhr und in der Regel bis 23.30 Uhr nutzen. An den Freitagen, Samstagen und am 2. Oktober sind sie bis Mitternacht geöffnet.

Für die Oide Wiesn gelten eigene Öffnungszeiten. Bier wird jeden Tag von 10 bis 21.30 Uhr verkauft. Die Öffnungszeiten der Fahrgeschäfte liegen zwischen 10 und 22.30 Uhr.

Programm beim Oktoberfest 2019

Bierzelte und Fahrgeschäfte sind auf dem Oktoberfest jeden Tag gut besucht. Dazu gibt es im Programm aber auch noch einige besondere Termine. Hier ein Überblick:

Samstag, 21. September, 10.45 Uhr: Einzug der Wiesnwirte (Josephspitalstraße)

Samstag, 21. September, 12 Uhr: Eröffnung und Anstich des Oktoberfests (Schottenhamel-Festzelt)

Sonntag, 22. September, 10 Uhr: Trachten- und Schützenzug (Maximilianstraße)

Donnerstag, 26. September, 10 Uhr: Wiesn-Gottesdienst (Marstall-Festzelt)

Sonntag, 29. September, 11 Uhr: Platzkonzert der Wiesnwirte (Theresienwiese)

Sonntag, 6. Oktober, 12 Uhr: Traditionelles Böllerschießen an der Bavaria (Theresienwiese)

Wiesn 2019: Tischreservierung und Bierzelte auf dem Oktoberfest

Die Tischreservierung auf dem Oktoberfest ist für die 16 großen Bierzelte seit dem Frühjahr möglich. Es gibt dabei keine zentrale Reservierungsstelle. Es muss immer direkt bei den Bierzelten angefragt werden. Die Reservierungen sind dabei immer nur für ganze Tische und nur innerhalb der Zelte möglich.

Klicken Sie einfach in der folgenden Übersicht auf die Namen der Zelte, um zur jeweiligen Seite für die Reservierung zu gelangen:

Übrigens sind Reservierungen nicht zwingend nötig: Mindestens ein Viertel der Plätze in den Zelten darf nicht reserviert werden. Oft ist es allerdings trotzdem nicht ganz einfach, ohne Reservierung einen Platz zu bekommen.

Bierpreis auf dem Oktoberfest

Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2019 liegt für die Mass zwischen 10,80 und 11,80 Euro. Damit ist er im Vergleich zum Vorjahr wieder einmal gestiegen. Fast alle großen Bierzelte verlangen über 11 Euro - der Durchschnitt liegt bei 11,54 Euro. Für alkoholfreie Getränke werden in der Regel ähnliche Preise verlangt.

Wie hat sich der Bierpreis auf der Wiesn über die Jahre entwickelt? Unsere Grafik zeigt es:

Oktoberfest 2019: Anfahrt mit Auto, Bahn, U-Bahn, S-Bahn oder Bus

Mit dem Auto zur Theresienwiese? Das ist keine gute Idee. Parkplätze sind zur Oktoberfest-Zeit in München besonders rar und teuer. Wer von außerhalb mit dem Auto nach München fährt, sollte am besten auf einem Park-and-Ride-Platz parken, empfehlen die Veranstalter. Von dort aus lassen sich U- oder S-Bahnen nutzen.

Bequem zu erreichen ist die Theresienwiese hingegen mit dem Zug. Vom Hauptbahnhof sind es nur 15 Minuten Fußweg. Alternativ fahren von dort U-Bahn oder Tram.

Viele öffentlichen Verkehrsmittel führen zum Oktoberfest. Diese U-Bahnen halten an der Station Theresienwiese oder an Haltestellen, die nur wenige Gehminuten entfernt liegen:

U3 bis Goetheplatz

U4 bis Theresienwiese

U5 bis Theresienwiese

U6 bis Goetheplatz

Die S-Bahnen der Stammstrecke - also die Linien 1 bis 8 - halten alle an der Hackerbrücke. Vom dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg zur Theresienwiese.

Diese Trams lassen sich nutzen:

Linie 16 bis Hackerbrücke

Linie 17 bis Hackerbrücke

Linie 18 bis Holzapfelstraße

Linie 19 bis Holzapfelstraße

Und auch diese Busse sind eine Möglichkeit, um zumindest in die Nähe des Oktoberfests zu kommen:

MetroBus-Linie 53 bis Schwanthalerhöhe

MetroBus-Linie 58 bis Georg-Hirth-Platz

MetroBus-Linie 62 bis Hans-Fischer-Straße

StadtBus-Linie 134 bis Theresienhöhe

Themen Folgen