Ostallgäu rudert beim "Oster-Einreiseverbot" zurück

Plus Eigentlich wollte der Landkreis Ostallgäu Touristen das Wandern über die Feiertage verbieten. Jetzt greift der Innenminister persönlich ein.

Eigentlich wollten die Menschen im Ostallgäu zu Ostern unter sich bleiben. Doch das Landratsamt Ostallgäu nimmt ein "Einreiseverbot" für Touristen nun doch zurück und lässt an den Feiertagen auch Auswärtige zum Wandern und für andere touristische Aktivitäten in den Süden des Landkreises. Ursprünglich wollte das Amt auf diese Weise durch das Eireiseverbot dazu beitragen, dass sich das Coronavirus in der Region nicht weiter verbreitet.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) hatte juristische Zweifel am Ausflugsverbot angemeldet und die Polizei angehalten, die Ostallgäuer Allgemeinverfügung nicht zu vollstrecken. Man nehme die formaljuristischen Bedenken des Innenministeriums zur Kenntnis und akzeptiere sie, teile das Landratsamt dazu am Freitag auf seiner Homepage mit.

Die Polizei kontrolliert trotzdem auf Corona-Verstöße

Ursprünglich sollte Touristen der Besuch beliebter Wandergebiete in folgenden Gemeinden verboten werden: Rückholz, Seeg, Roßhaupten, Lechbruck am See, Nesselwang, Eisenberg, Hopferau, Rieden am Forggensee, Halblech, Schwangau, Pfronten und Füssen.

Für die Polizei im südlichen Ostallgäu bedeutet das, dass sie am langen Osterwochenende die Ausgangsbeschränkungen so kontrolliert, wie sie es bereits am vergangenen Wochenende praktiziert habe, teilte Füssens Polizeichef Edmund Martin mit. Die geplanten punktuellen Kontrollen des Straßenverkehrs auf auswärtige Ausflügler gebe es nach der Stellungnahme des Innenministeriums nicht. Unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei werden die Beamten besonders an den klassischen Ausflugszielen darauf schauen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Bei Bedarf werde es ein "einfühlsames Gespräch" mit den Betreffenden geben. Anzeigen und damit Bußgelder drohten nur denen, die Vorgaben vorsätzlich missachteten und beispielsweise eine Party feierten oder ein Lagerfeuer entzündeten. Wie die Erfahrung vom vergangenen Wochenende zeige, sei die Polizei aber vor allem als Ratgeber dazu gefragt, was darf man und was nicht.

Landratsamt Ostallgäu verteidigt seine Entscheidung

Trotz des Einspruchs des Innenministers verteidigte das Landratsamt die Allgemeinverfügung als "mutigen Schritt, um die Weiterverbreitung des Virus zu verlangsamen, die Einsatzkräfte zu entlasten und die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht zu belasten". Ihre Zielrichtung stimme mit der bayerischen Linie absolut überein, sich nur in unmittelbarer Nähe der eigenen Wohnung zu bewegen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochenenden, dass bloße Appelle nicht von allen ernst genommen würden, sei es der Versuch gewesen, die Polizei bei ihren Kontrollen und die Gemeinden im touristischen Süden bei ihren Bemühungen zu unterstützen.

Über alle Entwicklungen rund um die Corona-Krise informieren wir in unserem Live-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.