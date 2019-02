07:04 Uhr

Prozess: Doppelmord aus Frauenhass? Bayern

In München beginnt der Prozess um einen Frauenmord.

Ein 54-Jähriger soll im Februar vergangenen Jahres zwei Frauen in Petershausen bei München betäubt, vergewaltigt und getötet haben. Jetzt beginnt der Prozess.

Vergewaltigung, Mord, Störung der Totenruhe: Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag, 5. Februar, um 9.30 Uhr ein Prozess um einen grauenhaften Doppelmord. Ein 54 Jahre alter Mann soll im Februar 2018 zwei Bekannte in Petershausen bei München betäubt, vergewaltigt und getötet haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er sich auch noch nach dem Tod der Frauen an ihnen vergangen haben. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Frauenhass an. Der Deutsche soll ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben und an schwersten Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen leiden. (dpa)

Themen Folgen