vor 3 Min.

Regen bestimmt den Start in die neue Woche

Nach Gewittern in der Nacht auf Montag bleibt das Wetter in der Region Augsburg regnerisch. Die Vorhersagen für Ende der Woche sehen deutlich besser aus.

Nach dem heißen Sonntag in Bayern haben Gewitter in der Nacht für Abkühlung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst hatte in ganz Schwaben sogar vor Unwettern gewarnt. Die Polizei gab am Montagmorgen aber an, dass das Wetter in der Nacht nicht für größere Einsätze gesorgt habe.

Wetter: Viel Regen in der Region Augsburg

Zum Wochenstart bleibt es regnerisch in der Region Augsburg. Am Montag und am Dienstag liegt das Regenrisiko laut den Meteorologen von WetterKontor bei 90 Prozent, am Mittwoch noch bei 70 Prozent.

Richtig kalt wird es aber nicht: Laut den Vorhersagen erreichen die Temperaturen bis Mittwoch an allen Tagen um die 20 Grad.

Zum Wochenende soll das Wetter in Augsburg und Region wieder besser werden

Ab Donnerstag könnte das Wetter in der Region Augsburg wieder freundlicher werden. Laut WetterKontor wird es dann kaum noch regnen. Die Temperaturen sollen steigen und an einem sonnigen Wochenende dann um die 26 Grad erreichen. Bis dahin könnten sich die Vorhersagen aber noch ändern. (AZ)

