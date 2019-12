10:55 Uhr

S-Bahn-Chaos nach Störung an Münchner Stellwerk

In München hat die Störung eines Stellwerks Auswirkungen auf den S-Bahn- und Fernverkehr.

Wegen einer Stellwerksstörung gibt es in München Verspätungen und Ausfälle im S-Bahn-Netz und im Fernverkehr. Diese Züge und Verbindungen sind betroffen.

Nach einer Störung an einem Stellwerk der Bahn in München Ost gibt es erhebliche Auswirkungen auf den Nahverkehr in der Stadt. Mehrere Verbindungen der S-Bahn und des Fernverkehrs fahren erst verspätet ab, werden umgeleitet oder entfallen komplett, heißt es von der Deutschen Bahn.

S-Bahn-Chaos nach Störung an Stellwerk München Ost

Diese Linien sind betroffen:

S 1 Freising / Flughafen Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach . Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach und steigen entsprechend um.

Die S-Bahnen beginnen/enden in . Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U 2 oder U 3 und steigen entsprechend um. S 2 Petershausen / Altomünster Die S-Bahnen verkehren ab Obermenzing ohne Halt zum Heimeranplatz West Gleis 11 und wenden dort. Bitte nutzen Sie zum/vom Heimeranplatz die U-Bahnlinie U 5.

Die S-Bahnen verkehren ab ohne Halt zum West Gleis 11 und wenden dort. Bitte nutzen Sie zum/vom die U-Bahnlinie U 5. S 2 Erding Die S-Bahnen beginnen/enden in Riem .

Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 3 Mammendorf Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf Gleis 27-36. Der Halt entfällt. S 3 Holzkirchen Die S-Bahnen beginnen/enden in Deisenhofen .

Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 4 Geltendorf Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt entfällt. S 6 Tutzing Die S-Bahnen beginnen/enden am Isartor .

Die S-Bahnen beginnen/enden am . S 6 Ebersberg Die S-Bahnen beginnen/enden in Trudering . Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 2 ausweichen.

Die S-Bahnen beginnen/enden in . Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 2 ausweichen. S 7 Wolfratshausen Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt entfällt. S 7 Kreuzstraße Die S-Bahnen beginnen/enden in Perlach .

Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 8 Herrsching Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing .

Die S-Bahnen beginnen/enden in . S 8 Flughafen Die S-Bahnen beginnen/enden in Johanneskirchen .

Die S-Bahnen des Zehn-Minuten-Taktes entfallen.

München: Verspätungen und Zugausfälle auch im Fernverkehr der Bahn

Betroffen sind auch Fernverbindungen:

RJ - Züge München - Salzburg - Wien

- - Wien EC - Züge München - Innsbruck

- Innsbruck EC - Züge Frankfurt - Stuttgart - München - Salzburg

- - - IC - Züge Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- - - Nachtzüge (NJ/EN) München - Zagreb / Rijeka und München - Rom / Mailand / Venedig

Laut Bahn soll die Störung bis Donnerstagnachmittag andauern. (AZ)

