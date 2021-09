Schulbeginn in Bayern

11:46 Uhr

Probleme vor Schulstart: Warum die Anschaffung der Luftfilter so schwierig ist

Plus Um zum Schulbeginn den Präsenzunterricht sicherer zu gestalten, soll in jeder Klasse ein Luftfilter stehen. Warum das jedoch nicht klappen wird.

Von Sören Becker

In wenigen Tagen beginnt in Bayern das dritte Pandemie-Schuljahr. Da es in Präsenz stattfinden soll, will die Staatsregierung einen Luftfilter in jedem Klassenzimmer. Nun zeigt sich: Das wird bis zum ersten Schultag nicht klappen – obwohl die Staatsregierung ein Förderprogramm über 190 Millionen Euro aufgelegt hat. Doch der Ansturm der Kommunen bleibt aus. Warum ist das so?

