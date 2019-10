vor 48 Min.

Tiroler Erdbeben auch in Südbayern zu spüren

In Tirol hat es in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben der Stärke 3,9 gegeben. Auch in Südbayern war es zu spüren.

Ein nächtliches Erdbeben in Österreich ist auch in Grenznähe in Bayern zu spüren gewesen. Vereinzelt hätten Menschen im Landkreis Rosenheim angegeben, Druckwellen verspürt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Auch ein Knall sei gemeldet worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Auch Sachschäden waren zunächst keine bekannt. Nach Angaben der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ereignete sich das Beben um 1.35 Uhr südöstlich von Kufstein in Tirol und hatte eine Stärke von 3,9.

Die Bevölkerung habe das Beben in einem Umkreis von etwa 35 Kilometern verspürt, so die Zentralanstalt. Im Bereich des Epizentrums sei die Erschütterung "teilweise stark wahrgenommen" worden. Strukturelle Gebäudeschäden seien nicht zu erwarten. (dpa/lby)

