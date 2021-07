Gewitterfront erreicht Bayern: Schwerer Hagel trifft Kempten

Am Samstag hat eine Gewitterfront Bayern erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Augsburg, München und Umgebung vor Unwettern.

Im Zuge einer Unwetterfront sind am Samstag in einigen Teilen Bayerns Gewitter aufgetreten und Regenschauer niedergegangen. Größere Einsätze waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor weiteren unwetterartigen Gewittern mit Starkregen - insbesondere in der Nacht zu Sonntag.

Über Kempten ging am Abend ein schweres Gewitter nieder - teils mit Hagel in Größe von Tischtennisbällen. Die Gewitterzelle war kurz nach 18.30 Uhr über die Stadt gezogen. Sintflutartiger Regen und ein Hagelschauer setzten ein. Binnen Minuten stand örtlich das Wasser in den Straßen. Wiesen sahen aus, als hätte es geschneit. Wenige Minuten später musste die Feuerwehr bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Derzeit zieht die Front weiter übers Ostallgäu. Über eventuelle Schäden in Kempten gibt es noch keine Angaben. Die Polizei verzeichnete am Abend jedoch "keine größeren Einsätze", wie ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion erzählte. Auch seien keine Personen verletzt worden.

Unwetter-Warnung in Bayern - auch Teile von Schwaben betroffen

Seit dem Spätnachmittag ziehen Schauer und teils schwere Gewitter aus den Alpen heraus in Richtung Alpenvorland. Es ist lokal mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Bäume können umkippen. Auch Hagel ist möglich. Der Schwerpunkt soll demnach an den Alpen und dem südlichen Alpenvorland liegen. Auch in Augsburg und Teilen der Region wird vor Unwettern gewarnt. Der DWD aktualisiert die Warnungen regelmäßig auf seiner Website.

Aufgrund starker Regenfälle könne es örtlich zu Überschwemmungen kommen, hieß es. An einigen Flüssen sei ein Erreichen der Meldestufen nicht auszuschließen, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstag mit. Dort seien auch extreme Sturzfluten möglich.

Laut DWD sollen sich dann am Sonntag Wolken und kurze sonnige Abschnitte abwechseln. Im Tagesverlauf seien vermehrt Schauer und Gewitter zu erwarten. In Alpennähe drohten neuerliche örtliche Unwetter. In der Nacht zum Montag sollen die Unwetter dann aber erst einmal nachlassen.

Lesen Sie dazu auch

DWD sieht auch Hochwasser-Gefahr in Bayern

Der DWD geht von tausenden Blitzen am Samstag aus. Das sei in den Sommermonaten nicht selten, ungewöhnlich sei aber die Intensität der Gewitterzellen, sagte der Meteorologe. Diese bringen viel Wasser mit sich. Wenn die Zellen sich über dem Starnberger See entladen, würde wenig passieren, außer das der Wasserstand steige. Sollte der Starkregen aber in den Bergen oder an Flüssen fallen, könnten im Laufe des Tages auch Keller volllaufen. (dpa/lby)