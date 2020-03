vor 27 Min.

Wie das Virus unser Leben verändert: Ein Unternehmer erzählt

Plus Damit sich die Infektionskrankheit nicht weiter ausbreitet, liegt das Leben im Freistaat weitgehend lahm. Was ein Konzertveranstalter dazu sagt.

Von Sonja Dürr

Hinter Eberhard Fetzer liegt ein sonniges Wochenende, er ist am Sonntag wieder in den Immenstädter Stadtrat gewählt worden. Von Freude ist der Unternehmer aus dem Oberallgäu trotzdem weit entfernt. „Die Lage ist doch gespenstisch, ein Wahnsinn ist das alles.“ Fetzer, 53, organisiert Veranstaltungen und kleine Messen zwischen Kempten und Ulm, Freiburg und Rosenheim. Seit 30 Jahren ist das sein Geschäft. Seit letzter Woche ist davon nicht viel übrig. Die Flohmärkte in Kempten und Wangen hat er gerade aus dem Kalender genommen, auch andere Termine sind gestrichen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Mitarbeiter müssen wegen Corona Veranstaltungen absagen Für seine Mitarbeiter heißt das: Veranstaltungen absagen, Kunden kontaktieren, Standgebühren zurücküberweisen, monatelange Vorbereitungen rückabwickeln. „Das nimmt einem schon die Motivation zum Arbeiten“, sagt Fetzer. Vor allem, weil ja keiner weiß, was kommt. Kann das Vatertagsfest im Mai in Kempten stattfinden, zu dem mehrere tausend Besucher erwartet werden und für das die Musiker und die Caterer bereits bestellt sind? Und was ist mit den Gartentagen, die im Juli auf Kloster Irsee stattfinden sollen? „Das Schwierigste ist die Verunsicherung“, sagt Fetzer. Weil es für sein Geschäft auch keine Versicherung gebe, weil keiner wisse, wie lang diese Krise und die damit verbundenen Einschränkungen dauern werden. „Bleiben Sie gesund“, sagt er zum Schluss Nichts ist mehr, wie es war – dieser Satz, der wie ein Reflex nach Anschlägen und Katastrophen gebraucht wird, gilt auch in diesen Corona-Ausnahme-Tagen, die sich so merkwürdig anfühlen. Weil der eigene Aktionsradius zusammenschrumpft – auf den Weg zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen, den Besuch der engsten Familie. Weil das, was gestern normal war, morgen überholt sein kann. Andererseits: Wenn diese Pandemie etwas Gutes hat, dann dass ein „Wie geht’s?“ längst nicht mehr so lapidar dahingefragt ist. Dass sich die Menschen plötzlich im Gespräch miteinander Gutes wünschen – Gesundheit zum Beispiel. Dass man mehr aufeinander achtet, sich mehr wertschätzt. Bei Eberhard Fetzer, dem Messeveranstalter aus dem Oberallgäu, klingelt das Telefon. „Bleiben Sie gesund!“, sagt er noch zum Abschied. Lesen Sie dazu auch: Wie das Virus unser Leben verändert: Eine Ärztin erzählt

Wie das Virus unser Leben verändert: Ein Vater erzählt

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen