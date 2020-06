vor 27 Min.

Zimmer frei: Wer jetzt ins Studentenwohnheim einziehen darf

Plus Eigentlich sind Studentenwohnheime schnell belegt. Nicht in der Corona-Krise. Warum auch Schüler, Azubis und andere aktuell einen Platz ergattern können.

Von Tanja Ferrari

Günstig, voll ausgestattet und meist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen: Studentenappartements und Wohnheime haben viele Vorteile. Gerade deshalb sind sie bei Studierenden wohl so beliebt. Wenn es nur so einfach wäre. Denn oft ist es gar nicht leicht einen Platz zu ergattern. Die Wartelisten sind lang und so kann es mehrere Semester dauern, bis überhaupt ein Zimmer frei wird. Bislang zumindest.

Zu Beginn des aktuellen Sommersemesters war aufgrund der Corona-Pandemie auf einmal vieles anders. Universitäten und Hochschulen blieben geschlossen und Vorlesungen wurden in das Internet verlegt. Auf einmal war der Wohnort nebensächlich geworden. Hinzu kommt, dass wegen den Reisebeschränkungen ausländische Studierende frühzeitig in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Für internationale Studierende gab es außerdem keine Möglichkeit zum Semesterstart nach Deutschland zu kommen. Ihre Zimmer blieben also leer. Vorerst.

Selbst in München gab es kurzzeitig freie Wohnheimplätze

Selbst in der Landeshauptstadt München, wo der Wohnungsmarkt ohnehin seit vielen Jahren angespannt ist, gab es in der Übergangszeit im April freie Wohnplätze. Ein ungewohnter Umstand. Leslie Hauser, Sprecherin vom Studentenwerk München, sagt: "Unsere Warteliste bietet generell und gerade zu Semesterstart einen großen Pool an Interessenten, sodass die freien Plätze innerhalb kurzer Zeit nachbesetzt werden konnten."

Eine nachhaltige Veränderung bei der Nachfrage nach Wohnheimplätzen konnte das Studentenwerk München nicht feststellen. Während im vergangenen Jahr im Mai 8040 Einträge auf der Warteliste zu finden waren, sind es heuer 7977. In dieser Zahl inbegriffen, so Hauser, seien allerdings auch Studierende, die bereits in früheren Semestern eine Bewerbung abgegeben hätten. Ob diese tatsächlich noch auf der Suche nach einer Wohnmöglichkeit seien, bleibe offen: "Die Erfahrung zeigt uns allerdings, dass die Studierenden, die schon länger auf der Liste stehen, also vordere Plätze belegen, Wohnangebote häufig ablehnen, weil sie zwischenzeitlich eine Bleibe gefunden haben."

Rund 80 Kilometer entfernt in Augsburg, sieht die Situation anders aus. Zum Sommersemester konnten rund 77 der 1827 vorhandenen Wohnheimplätze nicht belegt werden. Trotz Online-Semester rät Michael Noghero vom Studentenwerk Augsburg Studierenden, die Chance zu nutzen und sich frühzeitig einen Platz zu sichern: "Es kann Sinn machen, sich jetzt zu bewerben, um für das Wintersemester eine Wohnmöglichkeit zu haben." Bewerbungsanträge könnten Studierende nach wie vor online auf der Webseite des Studentenwerks stellen.

Neue Regelung: Nicht-Studierende dürfen in Wohnheime ziehen

Da es in Augsburg keinen ganz so großen Pool an möglichen Nachrückern gibt, wurde hier eine andere Lösung gefunden. Vorübergehend können auch Nicht-Studierende eines der leerstehenden Zimmer beziehen. Vom zuständigen Ministerium habe das Studentenwerk die Erlaubnis erhalten und könne somit den wirtschaftlichen Schaden minimieren, erklärt Noghero.

Wie das Bauministerium auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, werde aktuell gerade an einer befristeten Sonderregelung gearbeitet, um den Leerstand vieler Studentenwohnheime sinnvoll anderweitig zu nutzen.

An den vertraglichen Rahmenbedingungen, sprich Mietpreis, Nebenkosten und Zimmmerausstattung, habe sich für die Interessenten nichts geändert. Bis zum 31. Oktober könnten nun also auch Nicht-Studierende eine Bewerbung abgeben. Vorzugsweise würden die Zimmer an Bewerber in systemrelevanten Berufen, Auszubildende und Schüler gehen.

Aktiv beworben hätte das Augsburger Studentenwerk die neue Möglichkeit bislang nicht, da noch der offizielle Bescheid des Ministeriums fehle. Aufgrund derer mündlichen Zusage sind aber dennoch bereits fünf Zimmer an Nicht-Studierende vergeben. "Die Interessenten waren auf uns zugekommen, nachdem sie von den leeren Zimmern erfahren hatten", sagt Neghero.

Ausschließlich an Studenten werden dagegen die Zimmer in Ulm vermietet. Durch Förderbescheide, Erbbauverträge und aus steuerlichen Gründen sei das Studentenwerk Ulm dazu verpflichtet, teilt Mitarbeiter Krstimir Krizaj mit. Aktuell sind dort 131 Zimmer nicht vermietet. Zum Start des Wintersemesters hofft das Studentenwerk auf ausreichend Bewerbungen.

Probleme, einen Mieter für die Zimmer und Appartements in Kempten zu finden, hat Martin Langenmaier, stellvertretender Geschäftsführung von Sozialbau Kempten, nicht. "Noch vor Corona haben wir all unsere Zimmer vermietet", sagt er. Als größter Anbieter für studentische Wohneinheiten in Kempten vermietet das Unternehmen 350 Studentenappartments. Ein möglicher Grund dafür könnten beispielsweise die Freizeitangebote vor Ort sein, mutmaßt Langenmaier.

Wie die Wohnheime Studierende unterstützen möchten

Aktuell sind in den Anlagen in Kempten auch noch alle ausländischen Studierenden gemeldet. Hätte es für diese Mieter Probleme geben, so ist sich Langenmaier sicher, hätte das Studentenwerk eine Lösung gefunden und beispielsweise ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Auch wenn Studenten ihren Nebenjob verloren haben und die Miete nicht mehr zahlen können, zeigt das Unternehmen viel Verständnis. "Mir sind zwei Fälle bekannt, wo junge Leute auf uns zugekommen sind", sagt er. Inzwischen hätten sie ihre Schulden aber bereits schon wieder abbezahlt.

Die Möglichkeit, ihre Miete zu stunden, hatten auch Mieter des Augsburger Studentenwerks. Noghero erklärt: "Bei uns gelten dieselben rechtlichen Regeln wie für alle Mieter." Betroffene Studierende könnten sich mit der Wohnungsverwaltung in Verbindung setzen um eine Lösung zu finden: "Weil wir nicht gewinnorientiert arbeiten, sind wir sicherlich großzügiger."

Für internationale Studierende, die nicht zurückkommen können um ihr Zimmer zu räumen, hat das Studentenwerk München ebenfalls eine Lösung gefunden: "Wir haben ihr Eigentum aus den Zimmern entfernt und lagern es bis zu sechs Monate für sie ein", erläutert Hauser. Meist betreffe das Studierende aus einem besonderen Programm, die für ein oder zwei Semester ins Ausland gingen und deren Mietverträge begrenzt seien.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" an. In der aktuellen Folge geht's um die Augsburger Campus Cat: den berühmtesten Kater der Stadt.

Außerdem interessant:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen