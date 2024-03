"Haben uns wie Kriminelle gefühlt": Abschiebedrama um 16-jährige Irakerin

Ich erkenne Ihre Kommentare sehr wohl an Frau REICHENAUER, denn ich bin der gleichen Meinung wie Sie und ja Sie haben recht, was sie schreiben und es ist halt leider so, dass es die Menschen trifft die einfach zu haben sind. Integriert und anerkannte Flüchtlinge die sich echt in unserer Gesellschaft einbringen. Frau Laven auch Ihren Schulabschluss in Deutschland machen möchte. Ich denke, dass Sie auch eine Berufsausbildung anstrebt und in Deutschland eine Heimat hätte als Frau!!!!!Aber wie gesagt man muss halt in der Bayrischen Politik beweisen, dass abgeschoben wird und das sind leider die Falschen, vor allem Frauen, wäre ich so gar dafür, dass Sie in Deutschland Ihre Zukunft gestalten könnten.

