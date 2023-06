Kempten-Batman streift ein letztes Mal durch die Stadt

Plus Bye bye, Batman! Der selbst ernannte "Beschützer Kemptens" zieht ein letztes Mal durch die Straßen seiner Heimatstadt. Mit dabei: Ein Fernsehteam vom ARD.

Für "Batman", den selbst ernannten Beschützer Kemptens, heißt es Abschied nehmen: Der junge Mann im Superhelden-Kostüm zieht noch diesen Monat nach München.

"Ich fasse es nicht, dass heute mein letzter Streifzug ist", sagt der 21-Jährige, der mittlerweile über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt ist und jüngst wegen eines Polizeieinsatzes nach einem Missverständnis deutschlandweit in der Presse war.