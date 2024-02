Armee

vor 19 Min.

Bundeswehr soll sich verstärkt an bayerischen Schulen präsentieren

Plus Die Armee darf sich künftig bei Berufsberatungs-Veranstaltungen vorstellen. Jugendoffiziere sollen die Arbeit der Bundeswehr erklären. Wie Schüler und Lehrkräfte das bewerten.

Von Sarah Ritschel

Bayern dient sich der Bundeswehr an. Das Kabinett hat ein "Gesetz zur Förderung der Bundeswehr" entworfen, das auch Schulen einbezieht. Künftig sollen diese für die politische Bildung verstärkt mit sogenannten Jugendoffizieren zusammenarbeiten. Die Streitkräfte sollen sich auch bei Berufsberatungs-Veranstaltungen an Schulen präsentieren dürfen. Bisher ist die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendoffizieren freiwillig und funktioniere sehr gut, sagte kürzlich Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU). Sie hänge aber häufig davon ab, "ob der Schulleiter affin zur Bundeswehr ist".

In Zukunft sollen die Jugendoffiziere - speziell ausgebildete Referentinnen und Referenten der Armee - an Schulen "politische Gespräche führen können, um die Arbeit der Bundeswehr zu erklären", so Herrmann. Sicherheitsorganisationen und die Bundeswehr sollen ferner bei der Berufsberatung vorgestellt werden als "interessante Möglichkeiten, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen