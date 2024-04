Bayern

vor 18 Min.

Grundsteuer: Mehr als eine Million Einsprüche bei Bayerns Finanzämtern

Plus Immobilienbesitzer wehren sich gegen eine Reform der Grundsteuer. Gegen die Bescheide vom Finanzamt hagelt es Einsprüche. Viele haben Sorge, am Ende mehr zu bezahlen.

Von Christoph Frey

Als Bürgerbeauftragter der Staatsregierung ist Wolfgang Fackler auch so etwas wie ein Frühwarnsystem. Denn qua Amt schlägt bei dem CSU-Abgeordneten auf, worüber sich die Bayern ärgern. Und da, so ahnt Fackler, wird es in den kommenden Monaten vor allem ein Thema geben: die neue Grundsteuer. Im Herbst dürfte ihre Höhe in den meisten Städten und Gemeinden festgesetzt werden, ab dem kommenden Jahr wird sie fällig. Weil sie auf die Miete umgelegt werden darf, trifft sie nicht nur die Eigentümer von Immobilien.

Facklers Beobachtung: "Die Bürgerinnen und Bürger machen sich zunehmend Sorgen über eine starke Erhöhung." Schon mehrfach hätten sich Betroffene an ihn gewandt, denen das Finanzamt den neuen Grundsteuermessbetrag mitgeteilt hat. Denn der belaufe sich teilweise auf das Zwei- bis Dreifache des alten Werts. Nun ist der Ärger groß und Fackler, früher beim Finanzamt, muss beschwichtigen. Er hat auch einen Rat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen