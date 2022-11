Wie viele Menschen in Bayern leben – und wie viele es noch werden könnten

Plus Laut Berechnungen der Vereinten Nationen leben ab 15. November acht Milliarden Menschen auf der Erde. Was diese Zahl für Bayern bedeutet und wie sich die Bevölkerung dort entwickelt.

Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Am 15. November soll sie nach Berechnungen der Vereinten Nationen die Acht-Milliarden-Grenze überschreiten. Im Freistaat Bayern leben aktuell 13.331.119 Menschen. Wie sieht hier die Zukunft aus? Heißt es auch hier: Mia san mehr? Und welche Folgen hat das für die Menschen, die hier leben?