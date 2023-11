Bildung

Schüler in Bayern sollen besser Lesen, Schreiben und Rechnen lernen

Plus Die Leistungen in Deutsch und Mathematik haben messbar abgenommen. So will Bayerns neue Kultusministerin Anna Stolz jetzt gegensteuern.

Von Sarah Ritschel, Henry Stern

Bayerns Schülerinnen und Schüler schwächeln bei den wichtigsten Kompetenzen, die es zum Leben braucht: Lesen, Schreiben und etwas Mathematik. Die neue Kultusministerin Anna Stolz will diese Grundkenntnisse wieder "stärker in den Blick nehmen". Gerade würden Programme erarbeitet, um Schülerinnen und Schülern darin "eine spezielle Förderung zu ermöglichen", sagte die Politikerin der Freien Wähler unserer Redaktion. Denn: "Schülerinnen und Schüler auf den digitalen Wandel vorzubereiten, ist das eine. Das andere ist, ihre Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik zu stärken."

Beim Lesen etwa waren deutsche Schülerinnen und Schüler zuletzt ins europäische Mittelfeld zurückgefallen. Seit 20 Jahren sinken die Leseleistungen in der Grundschule kontinuierlich. Die mittlerweile viel zitierte Iglu-Studie hatte erst im Mai ergeben, dass ein Viertel der Viertklasskinder in Deutschland nicht gut genug lesen kann, um erfolgreich am Unterricht teilzunehmen. Vor allem Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien und Familien mit Migrationsgeschichte sind in dieser Hinsicht deutlich benachteiligt. Die Lage in den einzelnen Bundesländern dokumentiert regelmäßig die Bildungstrend-Studie des Berliner Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Demnach schneiden bayerische Schülerinnen und Schüler bei Lesen, Orthografie und Mathematik zwar signifikant besser ab als der Bundesschnitt. Doch auch im Freistaat gingen die Leistungen im Vergleich zu vorangegangenen Tests in allen drei Bereichen messbar zurück.

